Zabójstwo Simona Skrepeckiego. Policja zwraca się do kierowców z ważnym apelem

44-letni Rosjanin został zastrzelony w poniedziałek rano w Białej Podlaskiej.

Ofiarą był artysta występujący pod pseudonimem Simon Skrepecki.

Policja nadal poszukuje sprawcy zabójstwa.

Funkcjonariusze apelują do świadków i kierowców o przekazywanie nagrań.

W sprawie zatrzymano dwóch obywateli Białorusi, ale nikomu nie postawiono zarzutów.

Według ustaleń śledczych do zabójstwa doszło między godz. 9.30 a 9.45. Nieznany mężczyzna podszedł do 44-latka na chodniku i oddał w jego kierunku kilka strzałów z broni krótkiej. Gdy ofiara upadła na ziemię, napastnik podszedł bliżej i ponownie strzelił.

Oględziny wykazały siedem ran postrzałowych w obrębie głowy, klatki piersiowej i pleców. Na miejscu zabezpieczono m.in. pięć łusek oraz pocisk kalibru 9 mm.

Śledczy przesłuchali już bezpośrednich świadków, zabezpieczyli monitoring oraz ślady kryminalistyczne. W sprawie zatrzymano dwóch obywateli Białorusi w wieku od około 33 do 37 lat. Prokuratura podkreśla jednak, że ich związek ze zdarzeniem jest obecnie weryfikowany i nikomu dotąd nie przedstawiono zarzutów.

Apel do mieszkańców i kierowców

Podinsp. Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskiej policji, poinformował, że komendant wojewódzki powołał specjalną grupę śledczą. Funkcjonariusze nadal poszukują bezpośredniego sprawcy zabójstwa.

Policjant zaapelował do mieszkańców o zachowanie ostrożności. Zaznaczył, że jeśli ktoś zauważy osobę zachowującą się podejrzanie, powinien niezwłocznie powiadomić służby, nie podejmując samodzielnych prób zatrzymania.

Szczególnie ważny apel skierowano do kierowców. Policja prosi osoby, które w poniedziałek między godz. 8.30 a 10.30 przejeżdżały w rejonie miejsca zbrodni i posiadają wideorejestratory, o przekazywanie nagrań do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej lub za pośrednictwem specjalnej skrzynki mailowej. O kontakt proszeni są również wszyscy świadkowie zdarzenia.

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Ofiarą był krytyk władz Rosji

Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Lublinie, zamordowany 44-latek prowadził działalność artystyczną, w której krytykował działania władz Federacji Rosyjskiej. Występował pod pseudonimem Simon Skrepecki.

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Mężczyzna był znany m.in. z tworzenia karykatur przedstawiających rosyjskiego przywódcę Władimira Putina oraz przywódcę Czeczenii Ramzana Kadyrowa. W niedzielę opublikował w mediach społecznościowych nagranie wykonane przed ambasadą Rosji w Berlinie.

W sprawę zaangażowane są również służby specjalne. Rzecznik prasowy ministra koordynatora ds. służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że funkcjonariusze ABW ściśle współpracują z policją i prokuraturą.

Za zabójstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

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