Biała Podlaska w szoku po strzelaninie. Alarm w mieście i specjalne procedury w szkołach

Dramatyczne sceny w Białej Podlaskiej. Kule dosięgły ofiarę

Zdarzenie miało miejsce krótko przed godziną 10:00. Z relacji służb wynika, że agresor otworzył ogień z broni palnej do innego mężczyzny, a zadane rany okazały się śmiertelne. Podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy lubelskiej komendy, w rozmowie z Radiem ESKA przekazał, że natychmiast ogłoszono pełną mobilizację. Policjanci rozpoczęli rygorystyczne kontrole aut, zablokowali trasy wyjazdowe i ruszyli w teren, starając się jednocześnie zidentyfikować zarówno zastrzelonego, jak i uciekającego sprawcę.

Szeroko zakrojone poszukiwania mordercy

Reakcja na brutalny atak była natychmiastowa. Komendant lokalnej jednostki postawił w stan gotowości wszystkich swoich podwładnych, zarządzając policyjne blokady na drogach. W poszukiwania włączyli się również funkcjonariusze oddelegowani z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Z kolei mieszkańcy, zaniepokojeni sytuacją, relacjonowali w sieci obecność znacznej liczby pojazdów uprzywilejowanych patrolujących miasto.

Placówki edukacyjne zamknięte dla obcych

W obliczu trwającej akcji policyjnej, włodarz Białej Podlaskiej zdecydował o objęciu szczególną ochroną miejskich żłobków, przedszkoli i szkół. Prezydent Michał Litwiniuk wydał dyspozycje, mające na celu zapewnienie spokoju najmłodszym obywatelom. Jednocześnie zaapelował do mieszkańców o opieranie się wyłącznie na sprawdzonych doniesieniach od mundurowych, przestrzegając przed wiarą w krążące plotki, jakoby morderca został ujęty około godziny 13:00, czego policja oficjalnie nie potwierdziła.

"Skierowaliśmy niezwłocznie do placówek patrole straży miejskiej, które wspierają działania służb. Nasze placówki pracują w codziennym trybie, ale pozostają zamknięte dla osób trzecich i są patrolowane przez Straż Miejska Biała Podlaska. Rodzice uczniów niepełnoletnich otrzymali za pośrednictwem dziennika elektronicznego informację o tym, że dzieci po zajęciach należy osobiście odebrać ze szkoły"

Pościg za przestępcą trwa

Działania pościgowe, wymierzone w sprawcę lub sprawców morderstwa, wciąż są w toku. Funkcjonariusze intensywnie gromadzą materiały z kamer przemysłowych i rozmawiają ze świadkami, a całe dochodzenie prowadzone jest pod kątem zabójstwa. Mundurowi proszą wszystkich, którzy mogą wnieść nowe informacje do śledztwa, o telefon pod numer alarmowy 112 lub bezpośredni kontakt z dyżurnym komendy w Białej Podlaskiej (47 814-12-10), gwarantując pełną anonimowość zgłaszającym.

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Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie