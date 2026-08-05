Dwóch 18-latków zginęło w bagażniku. Prokuratura chce surowszej kary dla kierowcy

Dwie osoby zginęły w wypadku w Chełmie

20-letni kierowca usłyszał nieprawomocny wyrok

Obrona domaga się złagodzenia kary

Prokuratura żąda 14,5 roku więzienia

Sprawą ponownie zajmie się sąd

Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie sędzia Marta Śmiech poinformowała PAP, że w tej sprawie wpłynęły apelacje od obrońcy oskarżonego i prokuratury. Obrona wnioskuje o nadzwyczajne złagodzenie kary ze względu na młody wiek oskarżonego, tzn. wymierzenia jej poniżej dolnej granicy przewidzianej przez prawo. Chce również czasowego - a nie dożywotniego - zakazu prowadzenia pojazdów.

Natomiast prokuratura domaga się uznania 20-letniego Szymona C. za winnego spowodowania katastrofy drogowej i zaostrzenia kary łącznej do 14 lat i 6 miesięcy więzienia.

Sąd Okręgowy w Lublinie skazał nieprawomocnie w czerwcu 20-letniego Szymona C. na 7 lat i 8 miesięcy więzienia za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu. Orzekł także dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Oskarżony ma zapłacić również 10 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Podczas ustnego uzasadnienia wyroku sędzia Marek Woliński zwracał uwagę na przyczynienie się znajomych znajdujących w samochodzie do tego wypadku, bo – jak ustalił na podstawie nagrań – akceptowali, że Szymon C. kieruje pod wpływem alkoholu. Według sądu nikt nie zmuszał ich także do zajęcia miejsca w bagażniku. Zajęli je dobrowolnie. Dodatkowo zagrzewali Szymona C., żeby jechał szybciej.

Według ustaleń oskarżony przekroczył prędkość o co najmniej 80 km/h w terenie zabudowanym. Sąd podał także, że homologacja przewidywała przewóz pięciu osób. Do tego pojazd nie miał ważnych badań technicznych.

Prokuratura Rejonowa w Chełmie oskarżyła 20-latka przede wszystkim o spowodowanie katastrofy drogowej, jednak sąd zmienił kwalifikację czynu na spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Zdaniem sądu nie została spełniona przesłanka zagrożenia życia lub zdrowia co najmniej 10 osób, nie wliczając w to sprawcy. – W tej sprawie, oprócz kierowcy, było 9 osób – wskazał sędzia.

Do tragedii doszło pod koniec marca 2025 r., gdy po imprezie urodzinowej młodzież jeździła w nocy ulicami Chełma. W pewnym momencie Szymon C. stracił panowanie nad autem na prostym odcinku ul. Ogrodowej. Zjechał na chodnik, uderzył w latarnię, a następnie w betonowe ogrodzenie posesji. W wyniku dachowania dwóch 18-latków znajdujących się w bagażniku zmarło na miejscu. W sumie w aucie było wówczas dziesięć młodych osób.

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Według ustaleń oskarżony jechał także z prędkością co najmniej 130 km/h w terenie zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. Do tego miał ok. 2 promile alkoholu w organizmie.

20-latek przyznał się w trakcie procesu częściowo do zarzucanych mu czynów, oprócz ucieczki z miejsca zdarzenia i umyślnego spowodowania katastrofy. Podkreślił, że żałuje tego, co się stało i przeprosił rodziny ofiar. Od początku śledztwa przebywa w areszcie. Nie był dotychczas karany.