Masowe zatrucie dzieci! Lądował śmigłowiec LPR

Masowe zatrucie pod Tomaszowem Lubelskim. 16 osób w szpitalach, większość to dzieci

We wtorek, 4 sierpnia, w restauracji w Kolonii-Łaszczówce pod Tomaszowem Lubelskim (woj. lubelskie) doszło do masowego zatrucia pokarmowego. Po posiłku kilkanaście osób zaczęło skarżyć się na złe samopoczucie. Ostatecznie do szpitali trafiło 16 osób. Poszkodowanych przewieziono do placówek w Tomaszowie Lubelskim, Zamościu i Biłgoraju. Jak poinformowała policja, wszyscy są w stanie stabilnym, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

W chwili zdarzenia w restauracji przebywało około 50 osób. Byli wśród nich uczestnicy obozu piłkarskiego z województwa podkarpackiego. Większość osób, które wymagały pomocy medycznej, to dzieci w wieku od 9 do 12 lat. W gronie poszkodowanych znaleźli się również dorośli.

U osób, które trafiły pod opiekę ratowników, wystąpiły objawy typowe dla zatrucia pokarmowego, przede wszystkim wymioty i biegunka. Wszyscy byli przytomni.

Na miejscu pracowały wszystkie służby

Do akcji skierowano kilka zespołów ratownictwa medycznego, zastępy straży pożarnej oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ostatecznie nie było jednak potrzeby transportowania żadnego z pacjentów drogą lotniczą.

Początkowo policja informowała, że pomocy medycznej potrzebowało ponad 20 osób. Po badaniach i ocenie stanu zdrowia okazało się jednak, że hospitalizacji wymagało 16 poszkodowanych.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zatrucia. Wstępne ustalenia wskazują na zatrucie pokarmowe, ale dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśniają policja oraz służby sanitarne. To jedno z największych tego typu zdarzeń w regionie w ostatnim czasie.

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