Właśnie wystartował konkurs na nazwę dla powstającego parku handlowo-rekreacyjnego.

Takie inicjatywy wciąż należą do rzadkości, choć to właśnie mieszkańcy powinni mieć realny wpływ na rozwój swojego miasta. To dobry sygnał, że przy tak dużej inwestycji (ok.14 000 m2) postanowiono zapytać o zdanie właśnie tych, którzy będą z niej korzystać.

Masz pomysł na nazwę? Możesz wygrać aż 10 000 zł i zapisać się w historii Lublina!

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe W Lublinie powstaje zupełnie nowe miejsce. Możesz nadać mu nazwę i zgarnąć 10 000 zł!

Brzmi jak coś, co zdarza się raz na wiele lat? Bo właśnie tak jest. Organizatorzy chcą, aby to mieszkańcy zdecydowali, jak będzie nazywać się nowa przestrzeń powstająca w miejscu dawnej Galerii Lubelskiej. Nazwa, która zwycięży, ma na stałe wpisać się w mapę miasta i codzienny język lublinian.

Do wygrania voucher o wartości 10 000 zł do realizacji w CentrumRowerowe.pl, który powstaje w budowanym obiekcie!

Szczegóły na energialublina.eska.pl

Zanim wymyślisz nazwę, poznaj nowe miejsce na mapie Lublina

Nie będzie to zwykły park handlowy. W miejscu dawnej Galerii Lubelskiej przy al. Witosa Redkom Development tworzy wielofunkcyjną przestrzeń, która połączy sport, zakupy, rozrywkę i codzienne usługi.

Nowa nazwa powinna odzwierciedlać właśnie taki – sportowo-rekreacyjno-handlowy – charakter tego miejsca. W kompleksie powstanie Xtreme Fitness Gyms – nowoczesna siłownia, sklep CentrumRowerowe.pl dla miłośników dwóch kółek, ProPadel – korty do padla, jednej z najszybciej rozwijających się dyscyplin sportowych w Europie oraz FlyPark – park rozrywki z trampolinami i innymi atrakcjami ruchowymi, przeznaczony do aktywnej zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Codzienne zakupy będzie można zrobić m. in. w sklepach Carrefour i Sinsay. To właśnie dla takiego miejsca mieszkańcy mają teraz szansę stworzyć nazwę, która na stałe wpisze się w mapę Lublina.

Otwarcie nowego kompleksu planowane jest jesienią tego roku.

Redkom Development dostarczył ok.100 tys. mkw. powierzchni parków handlowych, w tym (BIG Łubna, Ozimska Park, Comfy Park Bielik, Przystanek Karkonosze, BIG Dzierżoniów oraz Comfy Park Bydgoszcz). W portfolio projektów realizowanych przez spółkę znajdują się obecnie kolejne inwestycje będące na zaawansowanym etapie budowy: Park Handlowy Świderek w Otwocku, projekt rekreacyjno-handlowy w Lublinie oraz Park Handlowy w Białymstoku. Łącznie ponad 50 tys. mkw. GLA z planowanymi terminami otwarć jeszcze w 2026 roku. Redkom został także wyróżniony wieloma nagrodami i nominacjami, w tym trzykrotnie tytułem „Retail Developer of the Year CEE” w konkursach EuropaProperty w latach 2025 i 2026.

Autor: Redkom/ Materiały prasowe

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Materiał Sponsorowany