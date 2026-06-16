Zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Policja zatrzymała dwóch obywateli Białorusi

Zabity to 44-letni Rosjanin Robert K., posługujący się pseudonimem Simon Skrepetski.

Do śmiertelnego ataku doszło 15 czerwca na terenie Białej Podlaskiej.

Napastnik wystrzelił do swojej ofiary pięć razy z użyciem broni palnej.

z użyciem broni palnej. Zaatakowany mężczyzna zmarł natychmiast, bez szans na ratunek.

We wtorek 16 czerwca przed budynkiem Prokuratury Okręgowej w Lublinie zorganizowano krótkie spotkanie z dziennikarzami. To właśnie tam śledczy przekazali opinii publicznej najnowsze ustalenia dotyczące morderstwa 44-letniego artysty.

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Postępowanie w sprawie śmierci 44-letniego Roberta K., znanego w sieci jako Simon Skrepetski, nadzoruje obecnie Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej. Zbrodnia rozegrała się 15 czerwca, na dziesięć minut przed godziną 10.00 w okolicach ulicy Królowej Jadwigi 3. Z ustaleń prokuratorów wynika, że nieznany morderca zbliżył się do ofiary i dwukrotnie pociągnął za spust krótkiej broni palnej. Kiedy postrzelony 44-latek osunął się na ziemię, sprawca podszedł jeszcze bliżej, oddał z bliska trzy kolejne strzały i natychmiast zbiegł z miejsca zdarzenia. Mężczyzna zmarł zanim zdołano udzielić mu jakiejkolwiek pomocy. Prowadzone na miejscu oględziny zwłok wykazały obecność łącznie siedmiu ran postrzałowych, a policyjni technicy odnaleźli na chodniku m.in. pięć pustych łusek oraz pojedynczy pocisk w kalibrze 9 milimetrów.

Zaraz po otrzymaniu zgłoszenia o brutalnej egzekucji, miejscowi funkcjonariusze ruszyli w teren i rozpoczęli masową obławę. Działania poszukiwawcze szybko przyniosły efekt w rejonie placówki białoruskiego konsulatu, gdzie mundurowi ujęli dwóch obywateli Białorusi, liczących odpowiednio 33 oraz 37 lat. Śledczy na bieżąco analizują zebrane dowody, próbując ustalić ewentualną rolę zatrzymanych w przygotowaniu lub wykonaniu tego ataku. Sprawę morderstwa ma wkrótce przejąć do dalszego prowadzenia lubelska Prokuratura Okręgowa, z kolei w strukturach policji zaplanowano utworzenie specjalnego zespołu dedykowanego wyłącznie rozwikłaniu tej tajemniczej zbrodni.

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