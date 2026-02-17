Uwaga na tę chorobę. Jest niebezpieczna dla kotów

Lublin: Strażacy ćwiczyli jak uratować osobę, pod którą załamał się lód

- To jest taki wirus, który normalnie wywoływał problemy z układem oddechowym, tutaj jest jakby w wersji turbo. Choroby wirusowe niestety nie reagują na antybiotyki. Przebiegają z reguły bardzo szybko, angażując w to też układ odpornościowy organizmu, który powoduje na przykład burzę cytokinową, która powoduje właśnie tak silną reakcję zapalną, że doprowadza do dość szybkiej zapaści i śmierci. Więc pamiętajmy, że tutaj może być problem. No i pamiętajmy, że po prostu dlatego nie wypuszczajmy kotów – mówi dr hab. Jerzy Ziętek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, lekarz weterynarii.

Ten szczególnie agresywny wariant kaliciwyrozy kotów atakuje naczynia krwionośne w wielu narządach jednocześnie, prowadząc do niewydolności wielonarządowej. Choroba ma bardzo szybki przebieg. Zwierze może znaleźć się w stanie krytycznym nawet dwa lub trzy dni po wystąpieniu objawów.

