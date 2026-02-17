Oszustwo w Hrubieszowie. Obietnica zysków do emerytury była pułapką

Historia oszustwa rozpoczęła się jeszcze w grudniu 2025 roku, kiedy 67-letnia mieszkanka Hrubieszowa natrafiła w internecie na reklamę obiecującą dodatkowe pieniądze do emerytury. Zainteresowana ofertą, wkrótce odebrała telefon od mężczyzny podającego się za doradcę giełdowego, który przedstawił jej kuszącą wizję szybkich i wysokich zysków z inwestycji. Oszust umiejętnie manipulował rozmową, aby wzbudzić zaufanie kobiety i zachęcić ją do powierzenia swoich oszczędności. Seniorka, nieświadoma zagrożenia, uwierzyła w fałszywe zapewnienia o pomnażaniu pieniędzy.

Fałszywy doradca inwestycyjny przejął kontrolę nad kontem seniorki

Działając pod dyktando rzekomego doradcy, kobieta zainstalowała na swoim komputerze oprogramowanie, które w rzeczywistości dało przestępcom zdalny dostęp do jej urządzeń. Następnie, zgodnie z otrzymywanymi telefonicznie instrukcjami, założyła konto i zaczęła przelewać na nie swoje oszczędności. Aby uwiarygodnić oszustwo, na ekranie komputera wyświetlano jej fałszywe symulacje pokazujące rzekomo rosnące zyski. Zachęcona pozornym sukcesem inwestycyjnym, kobieta dokonywała kolejnych wpłat, pogrążając się w finansowej pułapce.

Wyłudzenie 220 tysięcy złotych. Oszuści wysłali kuriera po gotówkę

Kulminacyjny moment nastąpił, gdy seniorka chciała wypłacić swoje rzekome zyski. Oszuści poinformowali ją, że warunkiem odblokowania środków jest uiszczenie opłat bankowych i podatkowych w gotówce. Zażądali od niej kwoty 220 tysięcy złotych, po którą miał zgłosić się specjalny kurier. Takie działanie miało na celu uniknięcie śladów w systemie bankowym i szybkie przejęcie pieniędzy. Kobieta przygotowała wymaganą kwotę, jednak nietypowy sposób finalizacji transakcji wzbudził jej podejrzenia.

Zatrzymanie w Hrubieszowie. Fałszywy kurier z Kielc trafił do aresztu

Na szczęście 67-latka w ostatniej chwili zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa i powiadomiła policję. Kryminalni z Hrubieszowa natychmiast zorganizowali zasadzkę i zatrzymali fałszywego kuriera, gdy ten pojawił się pod domem kobiety, aby odebrać gotówkę. Zatrzymanym okazał się 69-letni mieszkaniec Kielc, który usłyszał już zarzut usiłowania oszustwa na mienie znacznej wartości. Sąd w dniu 16 lutego 2026 roku przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl