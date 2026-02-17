Oszustwo w Hrubieszowie. Obietnica zysków do emerytury była pułapką
Historia oszustwa rozpoczęła się jeszcze w grudniu 2025 roku, kiedy 67-letnia mieszkanka Hrubieszowa natrafiła w internecie na reklamę obiecującą dodatkowe pieniądze do emerytury. Zainteresowana ofertą, wkrótce odebrała telefon od mężczyzny podającego się za doradcę giełdowego, który przedstawił jej kuszącą wizję szybkich i wysokich zysków z inwestycji. Oszust umiejętnie manipulował rozmową, aby wzbudzić zaufanie kobiety i zachęcić ją do powierzenia swoich oszczędności. Seniorka, nieświadoma zagrożenia, uwierzyła w fałszywe zapewnienia o pomnażaniu pieniędzy.
Fałszywy doradca inwestycyjny przejął kontrolę nad kontem seniorki
Działając pod dyktando rzekomego doradcy, kobieta zainstalowała na swoim komputerze oprogramowanie, które w rzeczywistości dało przestępcom zdalny dostęp do jej urządzeń. Następnie, zgodnie z otrzymywanymi telefonicznie instrukcjami, założyła konto i zaczęła przelewać na nie swoje oszczędności. Aby uwiarygodnić oszustwo, na ekranie komputera wyświetlano jej fałszywe symulacje pokazujące rzekomo rosnące zyski. Zachęcona pozornym sukcesem inwestycyjnym, kobieta dokonywała kolejnych wpłat, pogrążając się w finansowej pułapce.
Polecany artykuł:
Wyłudzenie 220 tysięcy złotych. Oszuści wysłali kuriera po gotówkę
Kulminacyjny moment nastąpił, gdy seniorka chciała wypłacić swoje rzekome zyski. Oszuści poinformowali ją, że warunkiem odblokowania środków jest uiszczenie opłat bankowych i podatkowych w gotówce. Zażądali od niej kwoty 220 tysięcy złotych, po którą miał zgłosić się specjalny kurier. Takie działanie miało na celu uniknięcie śladów w systemie bankowym i szybkie przejęcie pieniędzy. Kobieta przygotowała wymaganą kwotę, jednak nietypowy sposób finalizacji transakcji wzbudził jej podejrzenia.
Zatrzymanie w Hrubieszowie. Fałszywy kurier z Kielc trafił do aresztu
Na szczęście 67-latka w ostatniej chwili zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa i powiadomiła policję. Kryminalni z Hrubieszowa natychmiast zorganizowali zasadzkę i zatrzymali fałszywego kuriera, gdy ten pojawił się pod domem kobiety, aby odebrać gotówkę. Zatrzymanym okazał się 69-letni mieszkaniec Kielc, który usłyszał już zarzut usiłowania oszustwa na mienie znacznej wartości. Sąd w dniu 16 lutego 2026 roku przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Źródło: Policja.pl