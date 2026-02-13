Nie musisz jechać w góry, żeby poczuć prawdziwą zimową frajdę. Narciarski Raj u Rzetelskiego zaprasza na ferie!

Od 16 lutego ferie rozpoczynają m.in. mieszkańcy województwa lubelskiego, podkarpackiego oraz północnej Polski – w tym Białej Podlaskiej i Siedlec. To idealny moment, by zaplanować zimowy wypad w miejsce, które łączy nowoczesną infrastrukturę, różnorodne trasy i rodzinną atmosferę.

Jedyny taki stok w regionie – kolej krzesełkowa i aż 8 tras zjazdowych

Narciarski Raj u Rzetelskiego w Chrzanowie wyróżnia się na tle innych ośrodków jednym, bardzo konkretnym atutem – jako jedyny w okolicy oferuje 4-osobową kolej krzesełkową, która zapewnia komfortowy i szybki wjazd na stok. Do tego dochodzą wyciągi orczykowe, dzięki czemu przepustowość jest duża, a kolejki – minimalne.

Na narciarzy i snowboardzistów czeka aż 8 różnorodnych tras zjazdowych. Są tu:

trasy dla początkujących, idealne do nauki i pierwszych skrętów,

trasa rodzinna, gdzie każdy – niezależnie od wieku – poczuje się bezpiecznie,

trasy dla zaawansowanych, które dostarczą solidnej dawki adrenaliny,

a także specjalna przestrzeń dla saneczek, co docenią najmłodsi.

i Autor: Ośrodek Narciarski Chrzanów - Narciarski Raj u Rzetelskiego/ Archiwum prywatne

Komfort, klimat i pełna infrastruktura na miejscu

Narciarski Raj u Rzetelskiego to nie tylko świetnie przygotowane trasy. To także miejsce, w którym można naprawdę odpocząć i spędzić czas w zimowym klimacie. Na miejscu działa wypożyczalnia sprzętu, więc nie musisz mieć własnych nart czy deski. Jest też karczma z ciepłymi posiłkami, gdzie można się rozgrzać po zjazdach, napić gorącej herbaty czy zjeść coś konkretnego.

i Autor: Ośrodek Narciarski Chrzanów - Narciarski Raj u Rzetelskiego / Materiały prasowe

Niepowtarzalny klimat tworzy także palące się ognisko, przy którym można złapać chwilę oddechu, oraz duży parking, dzięki któremu nie trzeba martwić się o miejsce dla auta. Co ważne – stok jest oświetlony, więc jazda możliwa jest także po zmroku.

Idealny pomysł na ferie – blisko, wygodnie i bez stresu

Jeśli marzysz o zimowej przygodzie, ale bez dalekich wyjazdów, Narciarski Raj u Rzetelskiego w Chrzanowie to strzał w dziesiątkę. To dowód na to, że nie musisz jechać w góry, aby korzystać ze świetnie przygotowanych tras narciarskich i prawdziwej zimowej atmosfery.

Ośrodek jest czynny codziennie w godzinach 9:00–21:00.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.rzetelski.com.pl i w mediach społecznościowych!

Artykuł sponsorowany