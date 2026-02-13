Nie musisz jechać w góry, żeby poczuć prawdziwą zimową frajdę. Narciarski Raj u Rzetelskiego zaprasza na ferie!

Od 16 lutego ferie rozpoczynają m.in. mieszkańcy województwa lubelskiego, podkarpackiego oraz północnej Polski – w tym Białej Podlaskiej i Siedlec. To idealny moment, by zaplanować zimowy wypad w miejsce, które łączy nowoczesną infrastrukturę, różnorodne trasy i rodzinną atmosferę.
Jedyny taki stok w regionie – kolej krzesełkowa i aż 8 tras zjazdowych
Narciarski Raj u Rzetelskiego w Chrzanowie wyróżnia się na tle innych ośrodków jednym, bardzo konkretnym atutem – jako jedyny w okolicy oferuje 4-osobową kolej krzesełkową, która zapewnia komfortowy i szybki wjazd na stok. Do tego dochodzą wyciągi orczykowe, dzięki czemu przepustowość jest duża, a kolejki – minimalne.
Na narciarzy i snowboardzistów czeka aż 8 różnorodnych tras zjazdowych. Są tu:
- trasy dla początkujących, idealne do nauki i pierwszych skrętów,
- trasa rodzinna, gdzie każdy – niezależnie od wieku – poczuje się bezpiecznie,
- trasy dla zaawansowanych, które dostarczą solidnej dawki adrenaliny,
- a także specjalna przestrzeń dla saneczek, co docenią najmłodsi.
Komfort, klimat i pełna infrastruktura na miejscu
Narciarski Raj u Rzetelskiego to nie tylko świetnie przygotowane trasy. To także miejsce, w którym można naprawdę odpocząć i spędzić czas w zimowym klimacie. Na miejscu działa wypożyczalnia sprzętu, więc nie musisz mieć własnych nart czy deski. Jest też karczma z ciepłymi posiłkami, gdzie można się rozgrzać po zjazdach, napić gorącej herbaty czy zjeść coś konkretnego.
Niepowtarzalny klimat tworzy także palące się ognisko, przy którym można złapać chwilę oddechu, oraz duży parking, dzięki któremu nie trzeba martwić się o miejsce dla auta. Co ważne – stok jest oświetlony, więc jazda możliwa jest także po zmroku.
Idealny pomysł na ferie – blisko, wygodnie i bez stresu
Jeśli marzysz o zimowej przygodzie, ale bez dalekich wyjazdów, Narciarski Raj u Rzetelskiego w Chrzanowie to strzał w dziesiątkę. To dowód na to, że nie musisz jechać w góry, aby korzystać ze świetnie przygotowanych tras narciarskich i prawdziwej zimowej atmosfery.
Ośrodek jest czynny codziennie w godzinach 9:00–21:00.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.rzetelski.com.pl i w mediach społecznościowych!
Artykuł sponsorowany