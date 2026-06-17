Tak wyglądał moment zabójstwa Simona Skrepetskiego. Prokuratura ujawnia szczegóły egzekucji

Do zabójstwa doszło 15 czerwca około godziny 9:45–9:50 na wewnętrznym parkingu i chodniku przy ul. Królowej Jadwigi 3 w Białej Podlaskiej. Ofiarą był 44-letni obywatel Federacji Rosyjskiej Robert K., który prowadził działalność artystyczną pod pseudonimem Simon Skrepetski. W swojej twórczości publicznie krytykował obecną politykę władz Rosji.

Sprawca podszedł do ofiary i otworzył ogień

Jak poinformowała Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej, z dotychczasowych ustaleń wynika, że do przebywającego w pobliżu miejsca zamieszkania mężczyzny podszedł nieustalony sprawca.

Napastnik oddał w kierunku 44-latka dwa strzały z broni palnej krótkiej. Gdy ofiara upadła na podłoże, sprawca zbliżył się i oddał jeszcze trzy kolejne strzały. Jak ustaliliśmy zabójca zrobił to z tzw. przyłożenia, przytykając lufę pistoletu kalibru 9 milimetrów do głowy leżącego na brzuchu na trawniku Rosjanina. Następnie pośpiesznie oddalił się z miejsca zdarzenia.

Siedem ran postrzałowych

Podczas oględzin miejsca ujawnienia zwłok oraz wstępnych oględzin ciała śledczy ustalili, że mężczyzna miał łącznie siedem ran postrzałowych w górnej przedniej i tylnej części tułowia.

Obrażenia obejmowały głowę, klatkę piersiową oraz plecy. Pięć ran zostało zakwalifikowanych jako wlotowe, natomiast dwie jako wylotowe.

Na miejscu zabezpieczono pięć łusek oraz jeden pocisk kalibru 9 mm LUGER GEC. Śledczy zabezpieczyli również telefon komórkowy i środki pieniężne należące do ofiary.

Natychmiastowa obława po zabójstwie

Bezpośrednio po zgłoszeniu zbrodni Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej ogłosił alarm dla całego stanu osobowego jednostki. Do działań skierowano funkcjonariuszy pionów prewencji, ruchu drogowego oraz kryminalnego.

W wyniku intensywnych działań operacyjnych i blokadowych policjanci zatrzymali dwóch obywateli Białorusi w wieku 37 i 33 lat. Do zatrzymania doszło w rejonie Konsulatu Republiki Białorusi w Białej Podlaskiej. Śledczy podkreślają, że ich ewentualny związek ze sprawą jest obecnie szczegółowo weryfikowany.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie powołał specjalną grupę śledczą do sprawy zabójstwa 44-latka. Funkcjonariusze apelują do świadków oraz kierowców, którzy 15 czerwca między godz. 8.30 a 10.30 poruszali się w rejonie miejsca zbrodni i posiadają nagrania z wideorejestratorów, o kontakt z policją. Zebrane materiały mogą pomóc w ustaleniu sprawcy i wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.

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