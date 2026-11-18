• Kierujący pojazdem 25-letni mężczyzna nie posiadał uprawnień do prowadzenia aut, a w organizmie miał przeszło 1,7 promila alkoholu.

• Rodzeństwo opuściło samochód już po przejechaniu kilku metrów, decydując się na pieszy powrót do domu.

• Siedzący za kierownicą brat najechał na 19-letnią siostrę, której życie ratownicy próbowali ratować przez prawie dwie godziny.

• Sprawca wypadku po całym zdarzeniu zdemontował tablice rejestracyjne z pojazdu i powiadomił służby o rzekomej kradzieży auta.

Mieszkańcy Łukówca, dużej miejscowości położonej nieco na uboczu trasy krajowej numer dziewiętnaście łączącej Lublin z Białą Podlaską, w pierwszej chwili nie wiedzieli, co dokładnie się wydarzyło. Gdy w nocy z soboty na niedzielę po godzinie 23 na wiejskiej szosie zaroiło się od wozów strażackich i karetek pogotowia, sąsiedzi podejrzewali utonięcie w rzece Wieprz, która przepływa kilkaset metrów od zabudowań. Samochody ratunkowe na sygnale nie dojechały jednak do samego brzegi rzeki, lecz stanęły na drodze przecinającej pobliskie łąki, a na niebie nad wioską pojawił się helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

„Siadłam z wrażenia, jak się dowiedziałam, co się stało” – mówi jedna z mieszkanek wsi. „I to, że to Amelka nie żyje, to straszne. Grzeczna i dobra dziewczyna, w kościelnym chórze śpiewała, dziecko dobre było” – dodaje kobieta.

Lokalna społeczność nie mówi złego słowa również o samym sprawcy tej tragedii, oceniając go jako dobrego chłopaka.

Dom rodzinny Amelii oraz Filipa znajduje się na obrzeżach miejscowości, a obydwoje dorastali w rodzinie wielodzietnej.

„Robotne i urodne jak jedno, rzadko się zdarzają takie mądre i ładne dzieci” – tak sąsiedzi opisują jedenaścioro rodzeństwa. Ich ciężko pracująca matka zdołała bowiem wpoić wszystkim swoim dzieciom, z których część zdążyła się już wyprowadzić i usamodzielnić, ogromny szacunek do innych ludzi oraz zamiłowanie do pracy. W ich domu nigdy nie dochodziło do burd czy wybryków chuligańskich, a jedynie sporadycznie organizowano tam zwykłe spotkania towarzyskie.

„Ale Filipowi zdarzało się to zbyt często. Mówiłam mu nawet ostatnio, Filipku pomiarkuj, bo będzie nieszczęście, a masz dla kogo żyć, masz maleńkiego synka” – opowiada przyjaciółka domu.

Młody mężczyzna za każdym razem grzecznie przyznawał rozmówczyni rację, zapewniając, że się z nią zgadza, ale ostatecznie nie zmieniał swojego postępowania. Tej tragicznej nocy również znajdował się pod wpływem alkoholu. Wspólnie z bratem Michałem oraz siostrą Amelią bawił się u kolegi, którego odosobniony dom stoi pośród łąk ciągnących się wzdłuż rzeki. Choć pieszy powrót do domu zająłby im maksymalnie dziesięć minut, Filip postanowił bezwzględnie wracać starym fordem galaxy, kompletnie ignorując brak prawa jazdy oraz fakt, że w jego organizmie krążyło ponad 1,7 promila alkoholu.

Już po przejechaniu zaledwie kilku metrów Amelia oraz Michał opuścili pojazd i oświadczyli, że wolą wrócić na nogach. Rodzeństwo poruszało się prawą stroną polnej drogi. Filip F. nie zamierzał jednak odpuszczać, dlatego stale podjeżdżał do idących pieszo krewnych i nakłaniał ich do skorzystania z podwózki. W pewnej chwili kierowca uderzył autem w siostrę, a potrącona dziewczyna znalazła się bezpośrednio pod kołami pojazdu.

„Przesłuchany w charakterze podejrzanego 25-latek przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Wskazał, że wcześniej spożywał alkohol z rodzeństwem oraz znajomym, a gdy siostra i brat wysiedli z auta i poszli w stronę domu, ruszył za nimi i nie wie, jak doszło do potrącenia” – opowiada prok. Marcin Kozak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Medycy walczyli o życie poszkodowanej Amelii przez niemal dwie godziny, jednak mimo długiej reanimacji dziewczyny nie zdołano ocalić. „Bezpośrednio po potrąceniu podejrzany podjął działania mające na celu uniknięcie odpowiedzialności. Polecił siedzącemu na miejscu pasażera znajomemu oddalenie się z miejsca zdarzenia przed przyjazdem służb, zdemontował i schował we wnętrzu auta tablice rejestracyjne, a dzwoniąc pod numer alarmowy 112, podał nieprawdziwą informację, jakoby jego samochód został skradziony i to nieznany sprawca potrącił jego siostrę” – przekazał prokurator.

Analizując swoje zachowanie tuż po wypadku, obejmujące demontaż tablic oraz kłamliwe zawiadomienie o kradzieży pojazdu, podejrzany Filip F. zasłaniał się wybuchem paniki i silnym strachem.

Sąd zastosował wobec 25-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu, a za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.

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