Aleksandra Kołodziejczyk zginęła w tragicznym wypadku. Miała zaledwie 30 lat

Informację o tragicznej śmierci 30-latki przekazało Starostwo Powiatowe w Kraśniku. Koledzy z urzędu opublikowali pożegnalny komunikat, w którym opisali zmarłą jako osobę niezwykle życzliwą, chętną do niesienia pomocy i stawiającą dobro drugiego człowieka na pierwszym miejscu. Urzędnicy zaznaczyli, że jej odejście stanowi ogromną stratę dla całego lokalnego środowiska zawodowego.

Zmarła 30-latka realizowała także zadania na rzecz jednostek organizacyjnych miasta Kraśnik. Aleksandra Kołodziejczyk pracowała tam na stanowisku radcy prawnego. Przedstawiciele władz miejskich we wspomnieniach podkreślili, że zapamiętają ją jako pracownicę niezwykle zaangażowaną, w pełni profesjonalną i oddaną swoim obowiązkom.

Przedstawiciele starostwa zapowiedzieli, że szczegóły dotyczące daty uroczystości pogrzebowych zostaną podane wkrótce.

„W imieniu Zarządu Powiatu w Kraśniku oraz wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Kraśniku składamy najszczersze kondolencje rodzinie i najbliższym Zmarłej. Łączymy się z Wami w bólu i żałobie” – przekazało w oficjalnym komunikacie Starostwo Powiatowe w Kraśniku.

4