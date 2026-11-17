Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do dyżurnego tomaszowskiej policji około godz. 17.30. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 30-letni kierujący ciągnikiem marki John Deere cofał z drogi powiatowej na pole. Do traktora była doczepiona przyczepa rolnicza. W trakcie manewru doszło do zderzenia z Peugeotem.

Kierowca osobówki i jego pasażerka, mieszkańcy gminy Ulhówek, ponieśli śmierć na miejscu. 30-latek nie odniósł obrażeń. Policjanci sprawdzili jego trzeźwość - był trzeźwy.

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- Na miejscu do późnych godzin wieczornych pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora i biegłego z zakresu wypadków drogowych. Śledztwo ma wyjaśnić szczegółowe okoliczności tragedii - poinformowała aspirant Małgorzata Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim.

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