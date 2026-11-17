Lubelscy funkcjonariusze podjęli działania po otrzymaniu zgłoszenia o agresywnym zachowaniu w jednym z domów. Na numer alarmowy zadzwonił ojciec 23-letniego mieszkańca miasta, prosząc o pilną interwencję po wybuchu domowej awantury. Pracujący na miejscu mundurowi ustalili, że młody mężczyzna zepchnął swojego ojca ze schodów i doprowadził u niego do powstania obrażeń ciała.

Agresywny 23-latek regularnie uruchamiał relacje na żywo w serwisach społecznościowych. Wykorzystywał te internetowe transmisje, aby wielokrotnie zastraszać swojego ojca oraz brata, których dodatkowo publicznie wyśmiewał i upokarzał przed widzami. W trakcie jednego z takich nagrań mężczyzna posunął się jeszcze dalej i zaczął kierować groźby pod adresem funkcjonariuszy pracujących w Wydziale Wywiadowczym Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Sprawcę ujęli wywiadowcy z miejskiej komendy w Lublinie, którzy działali wspólnie z dzielnicowymi z piątego komisariatu. Po zatrzymaniu agresor trafił prosto do policyjnego aresztu. Śledczy przedstawili mu w sumie sześć zarzutów obejmujących między innymi uszkodzenie ciała ojca oraz kierowanie gróźb karalnych zarówno w stronę najbliższej rodziny, jak i mundurowych.

Policja oraz prokuratura złożyły wniosek o izolację podejrzanego, do którego przychylił się sąd, nakazując tymczasowe aresztowanie 23-latka na okres trzech miesięcy. Za czyny związane z prowadzeniem patostreamingu oraz kierowaniem gróźb karalnych młodemu mieszkańcowi Lublina grozi teraz kara do trzech lat więzienia.