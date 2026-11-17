Mundurowi interweniowali w tej sprawie w środę, 11 listopada. Do dyżurnego z komendy w Kraśniku wpłynęła informacja dotycząca domowej awantury w jednym z lokali. Służby wezwał syn poszkodowanej kobiety. Po dotarciu patrolu pod wskazany adres wyszły na jaw wstrząsające kulisy wydarzeń, które miały rozgrywać się w czterech ścianach.

Śledczy ustalili, że 34-latek regularnie wszczynał kłótnie, w trakcie których wyzywał oraz poniżał swoją partnerkę. To jednak nie wszystko, ponieważ mężczyzna miał używać siekiery i grozić kobiecie pozbawieniem życia. Dodatkowo zabraniał jej wychodzenia z lokalu. Wszystkie te niebezpieczne zachowania miały miejsce, kiedy sprawca znajdował się pod działaniem alkoholu.

„Pokrzywdzona poinformowała również, że jej partner znęca się nad nią psychicznie i fizycznie” – przekazała asp. Marzena Sałata z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.

Funkcjonariusze dokonali zatrzymania 34-letniego agresora. Prokurator przedstawił już mężczyźnie zarzuty dotyczące psychicznego oraz fizycznego znęcania się nad partnerką. Wnioskiem w tej sprawie zajął się także Sąd Rejonowy w Kraśniku, który podjął decyzję o umieszczeniu podejrzanego w tymczasowym areszcie na okres trzech miesięcy.

Za popełnione czyny zatrzymanemu 34-latkowi grozi teraz kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Mundurowi po raz kolejny zwracają się z apelem o reagowanie na wszelkie przejawy przemocy w rodzinie. Osoby mające podejrzenia, że ktoś w ich sąsiedztwie lub otoczeniu doznaje krzywdy, powinny niezwłocznie zaalarmować odpowiednie instytucje. Zdecydowane działanie świadków może uchronić ofiary przed tragedią.