Nowa ekspresówka w woj. lubelskim coraz bliżej. Wkrótce start prac na odcinku S12

Nowy przebieg i kluczowe elementy trasy

Planowany odcinek drogi ekspresowej będzie miał blisko 23 km długości i powstanie w nowym śladzie. Trasa ominie tereny zurbanizowane oraz obszary cenne przyrodniczo, w tym rezerwat Roskosz. Początek inwestycji zaplanowano w miejscowości Antonin, gdzie droga połączy się z budowaną obwodnicą Chełma.

Dalej S12 poprowadzi na południe od obecnej drogi krajowej nr 12, omijając m.in. Pławanice. W rejonie Teosina zaplanowano budowę Miejsc Obsługi Podróżnych, a także przekroczenie linii kolejowej nr 7 Warszawa – Dorohusk. Trasa zakończy się przy przejściu granicznym w Dorohusku.

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Zaplanowano także 16 wiaduktów, w tym trzy kolejowe, przejścia dla zwierząt oraz węzeł drogowy Dorohusk.

Decyzja ZRID otwiera drogę do budowy

Wydanie decyzji ZRID oznacza formalne zatwierdzenie podziałów nieruchomości oraz terenów przeznaczonych pod inwestycję. Dla właścicieli gruntów to również początek procedur odszkodowawczych prowadzonych przez Wojewodę Lubelskiego.

Najważniejsze jednak, że decyzja umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych. Pierwszym krokiem będzie przekazanie placu budowy wykonawcy. Zgodnie z planami roboty ziemne mają ruszyć w drugim kwartale tego roku.

Odcinek Chełm – Dorohusk jest częścią większego projektu budowy drogi ekspresowej S12 między Piaskami a Dorohuskiem o łącznej długości 75 km. W trakcie przygotowań konieczne było jednak skorygowanie pierwotnych planów – jeden z fragmentów został wyłączony ze względu na odkrycie odpadów przemysłowych w rejonie planowanego węzła Dorohucza. Obecnie trwają prace nad nowym wariantem przebiegu tej części trasy.

Milionowe wsparcie z Unii Europejskiej

Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. Za jej wykonanie odpowiada firma Intercor, a wartość kontraktu wynosi około 1 mld zł.

Projekt otrzymał również znaczące wsparcie z Unii Europejskiej. W ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) na lata 2021–2027 przyznano ponad 102 mln euro dofinansowania.

Budowa tego odcinka S12 ma kluczowe znaczenie dla rozwoju regionu, poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz usprawnienia transportu w kierunku wschodniej granicy Polski.

