Tragedia w miejscowości Tuczna. Nie żyje 28-letni motocyklista

Wojciech Kulig
2026-05-03 14:14

W niedzielę 3 maja w miejscowości Tuczna (powiat bialski) doszło do tragicznego wypadku drogowego. W wyniku zderzenia samochodu osobowego z motocyklem śmierć na miejscu poniósł 28-letni motocyklista. Służby przekazały wstępne ustalenia dotyczące przyczyn tego dramatycznego zdarzenia.

Tragedia na majówce. 62-latka nie ustąpiła pierwszeństwa? Nie żyje młody mężczyzna

Autor: Policja Bialska/ Materiały prasowe

W niedzielę przed południem w miejscowości Tuczna w województwie lubelskim miał miejsce tragiczny w skutkach wypadek drogowy. Życie stracił w nim 28-letni mężczyzna poruszający się motocyklem. Obecne na miejscu służby ratownicze oraz funkcjonariusze policji rozpoczęli badanie szczegółowych okoliczności tragedii.

- Około godziny 10.00 w miejscowości Tuczna doszło do wypadku śmiertelnego

- przekazali przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

Ustalenia policji w sprawie wypadku w Tucznej

Do zdarzenia natychmiast zadysponowano jednostki ratunkowe oraz patrole policyjne. Pierwsze doniesienia mundurowych wskazują, że do zderzenia obu pojazdów doprowadziła 62-letnia kobieta siedząca za kierownicą osobowego Forda.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 62 -letnia kierująca samochodem marki Ford podczas skręcania w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu motocykliście

- relacjonuje bialska policja. Niestety, w wyniku dużej siły zderzenia, obrażenia 28-latka okazały się zbyt poważne i mężczyzna zmarł. 

Prokurator bada przyczyny tragedii w Tucznej

Z powodu zderzenia trasa w rejonie wypadku została całkowicie zablokowana. Dokładny przebieg oraz bezpośrednie przyczyny tej śmiertelnej tragedii są aktualnie obiektem szczegółowego śledztwa.

- Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności zdarzenia

- informują pracujący na miejscu mundurowi. Stróże prawa po raz kolejny przypominają kierującym o zachowaniu czujności, ponieważ chwila dekoncentracji na drodze może doprowadzić do tragicznych konsekwencji.

- Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności.

