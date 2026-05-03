Potrącenie 10-latka na pasach w gminie Izbica

W niedzielę funkcjonariusze poinformowali o groźnym wypadku, który miał miejsce 1 maja tuż po godzinie 18:00. Kierujący samochodem marki BMW 44-latek zlekceważył zasady bezpieczeństwa i uderzył w 10-letniego chłopca. Poszkodowany znajdował się na oznakowanym przejściu, przez które przeprowadzał swój jrower. Sprawca zdarzenia nie zatrzymał pojazdu i natychmiast oddalił się z miejsca wypadku.

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 44-letni mieszkaniec gminy Izbica, kierując samochodem osobowym marki BMW, nie zachował należytej ostrożności i na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił 10-letniego chłopca, który przechodził przez jezdnię, przeprowadzając rower

- przekazała podkomisarz Anna Chuszcza z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.

Poszkodowany nastolatek trafił do szpitala na kompleksowe badania. Zakończyły się one pomyślnie, bo na szczęście dziecko nie odniosło ciężkich ran i tego samego dnia wypisano je do domu. Równolegle policjanci rozpoczęli poszukiwania uciekiniera, co szybko przyniosło oczekiwany rezultat.

- Kierujący po potrąceniu chłopca odjechał z miejsca zdarzenia, lecz szybko został ustalony przez policjantów. Badanie alkomatem wykazało, że 44-latek znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy

- dodała oficer prasowa.

Szokujące nagranie monitoringu z Krasnegostawu

Kamera zainstalowana na sąsiednim sklepie zarejestrowała przebieg całego incydentu. Policjanci udostępnili ten materiał wideo w sieci, aby ostrzec innych uczestników ruchu drogowego przed podobną brawurą. W kadrze dokładnie widać uderzenie rozpędzonego auta w pieszego. Funkcjonariusze kategorycznie przypominają, że najdrobniejsza dawka promili w organizmie drastycznie osłabia czujność i opóźnia reakcje za kierownicą, doprowadzając do tragedii.

Okoliczności zdarzenia w Krasnymstawie są w dalszym ciągu wyjaśniane. Zatrzymanego mieszkańca gminy Izbica czekają teraz poważne konsekwencje prawne, o których zadecyduje sąd.

Materiał wideo z wypadku udostępniono na oficjalnej stronie internetowej krasnostawskiej policji.