Nowe kierunki z Portu Lotniczego Lublin. Gdzie polecimy na wakacje?

Oferta Portu Lotniczego Lublin z roku na rok ciągle się rozrasta. W 2026 do rozkładu dołączyły już dwie nowe destynacje - Trapani oraz Maastricht. Pierwsza z nich idealnie nadaje się na spędzenie tam pełnoprawnych wakacji. Sycylia od wielu lat wybierana jest przez Polaków jako atrakcyjny turystycznie kierunek. Ciepłe morze, gwarancja dobrej pogody, a także wyjątkowa, włoska kuchnia to przepis na idealny urlop.

Z kolei niderlandzkie miasto na mapie połączeń znalazło się nie bez powodu. Jest to odpowiedź na wiele próśb skierowanych przez mieszkańców Lubelszczyzny, którzy mają tam swoich bliskich. To również świetna propozycja na city-break.

Już 9 czerwca dołączy kolejna wakacyjna destynacja. To chorwacka Rijeka, która otwiera możliwości zwiedzania północy tego kraju. Przypomnijmy, że z Lublina możemy dostać się także do Splitu, który cieszy się niesłabnącą popularnością zarówno na krótki wypad, jak i dłuższy wypoczynek.

Stała siatka połączeń wakacyjnych coraz śmielej przyciąga uwagę podróżnych z Lubelszczyzny oraz pobliskich województw. Niekwestionowanym liderem letnich destynacji z lubelskiego lotniska jest chociażby Antalya. To turecki kurort, który stanowi doskonałą bazę do zwiedzania pobliskich atrakcji, takich jak chociażby Brama Hadriana, meczet Korkut Cami czy starożytne ruiny w Termessos czy Aspendos.

i Autor: Pixabay.com Antalya

Zmierzając dalej na południe możemy odwiedzić również Hurghadę w Egipcie. Nie bez powodu nazywana jest krajem Faraonów - jest to przede wszystkim świetna baza wypadowa do zwiedzania starożytnych zabytków, a także do zażywania morskich kąpieli. Temperatura wody nie spada tam poniżej 20 stopni Celsjusza, co czyni to idealnym wakacyjnym kierunkiem.

i Autor: Port Lotniczy w Lublinie/ Facebook

Z kolei Monastyr przyciąga wyjątkową kuchnią - świeże ryby i owoce morza, aromatyczne przyprawy i różnorodność mięs sprawiają, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Dodatkowo szeroka baza hotelowa daje wiele możliwości dla rodzin z dziećmi. Szczególnie wakacyjne miesiące są tam wyjątkowo ciepłe, jednak w kurortach wysoka temperatura schładzana jest przez morską bryzę.

i Autor: Port Lotniczy w Lublinie/ Materiały prasowe

Dla amatorów europejskich podróży świetną opcją będzie również wylot do hiszpańskiej Girony, która położona jest nieopodal Barcelony. Szczególnie polecanym kierunkiem jest dla fanów sztuki, gdzie można podziwiać największe dzieła architektoniczne, takie jak chociażby Sagrada Familia czy Casa Vicens, czyli mozaikową kamienicę.

Chcesz spróbować kuchni śródziemnomorskiej? Burgas w Bułgarii i grecki Heraklion cechują się wyjątkowymi smakami, regionalnymi serami oraz aromatycznymi przyprawami, dzięki którym każda potrawa ma swój niepowtarzalny smak. Czekają tam na Was piaszczyste plaże i gwarancja dobrej pogody.

