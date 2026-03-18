Nowy odcinek S17 w woj. lubelskim już wkrótce. Podpisanie umowy będzie jeszcze w tym roku

Duże zainteresowanie przetargiem i rozpiętość cen

Postępowanie dotyczące zaprojektowania i budowy odcinka S17 między węzłami Zamość Sitaniec a Zamość Wschód przyciągnęło 13 oferentów. Najniższą propozycję przedstawiła firma Kobylarnia, wyceniając inwestycję na 361,7 mln zł. Na drugim miejscu znalazł się Budimex (376,3 mln zł), a kolejne oferty przekraczały już 380 mln zł.

Najdroższą ofertę złożyła firma Polaqua – ponad 614,7 mln zł. Różnica między najniższą a najwyższą propozycją wynosi więc ponad 250 mln zł, co pokazuje skalę konkurencji oraz rozbieżności w wycenach inwestycji.

Jak zostanie wybrany wykonawca?

Teraz rozpoczyna się etap szczegółowej analizy i oceny ofert. Kluczowym kryterium będzie cena, która stanowi 60 proc. oceny. Pozostałe 40 proc. to aspekty jakościowe – po 20 proc. przypisano wydłużeniu gwarancji na obiekty mostowe oraz na ekrany akustyczne.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty i ewentualnym rozpatrzeniu odwołań dokumentacja trafi do kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Dopiero po jej zakończeniu możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą.

Nowa trasa w woj. lubelskim

Planowany odcinek będzie miał około 12 kilometrów długości. Rozpocznie się za węzłem Zamość Sitaniec, a zakończy w rejonie Jarosławca, gdzie połączy się z węzłem Zamość Wschód. Po drodze powstanie m.in. węzeł Zamość Północ w okolicach Łapiguza oraz skrzyżowanie z linią kolejową między Szopinkiem a Reformą.

Droga zostanie wybudowana w standardzie dwujezdniowym, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. W ramach inwestycji powstaną także obiekty inżynierskie, drogi lokalne, oświetlenie, przejścia dla zwierząt oraz system odwodnienia. Nie zabraknie również rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i ograniczających wpływ na środowisko.

Budowa tego fragmentu wpisuje się w większy projekt realizacji trasy S17 na odcinku Piaski – Hrebenne o łącznej długości 115 km. Na części odcinków trwają już roboty, inne są na etapie przygotowań lub uzyskiwania decyzji administracyjnych.

