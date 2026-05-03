8 wypadków i 9 osób rannych. Niechlubny bilans dwóch dni weekendu majowego na Lubelszczyźnie

W ciągu dwóch pierwszych dni weekendu majowego w województwie lubelskim doszło do 8 wypadków, a 9 osób zostało rannych. Policjanci odnotowali także 65 kolizji. Nie obyło się także bez nietrzeźwych kierujących. Przez dwa dni majówki funkcjonariusze zatrzymali 41 kierowców pod wpływem alkoholu.

Podróżni muszą liczyć się ze wzmożonymi kontrolami drogowymi. Policjanci sprawdzą czy kierowcy przestrzegają ograniczeń prędkości. Funkcjonariusze skontrolują także stan techniczny pojazdu, to, czy mamy zapięte pasy, a także stan trzeźwości kierowców.

Lubelscy policjanci apelują o bezpieczny powrót do domu. Zdejmijmy nogę z gazu i zachowajmy zdrowy rozsądek.

