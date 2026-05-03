Agresja pod nagraniem. Flaga Puław wywołała burzę w sieci

Całe zdarzenie miało swój początek w pozornie zwyczajnym nagraniu, na którym zaprezentowano moment wciągania na maszt polskiej flagi oraz barw miasta Puławy. Materiał udostępniono na facebookowym profilu „wPuławach”. Nieoczekiwanie wideo stało się zarzewiem internetowego skandalu. Internauci, widząc wielokolorowy materiał, mylnie wzięli go za ukraińską flagę lub tęczowy symbol społeczności LGBT, wylewając w komentarzach mnóstwo nienawiści.

Lokalny profil bardzo szybko zapełnił się wulgarnymi i napastliwymi wpisami. Większość komentujących nie podjęła nawet próby sprawdzenia, co w rzeczywistości znajduje się na nagraniu, tylko natychmiast ruszyła do ataku. Wśród opinii znalazły się między innymi stwierdzenia: „Co to k.....a jest”, „A ta flaga upadliny to po co ?”, „Ściągaj to ku..wo!”, „Co to za tęczowe g...no. Jaja sobie robisz człowieku?”, „Bezczelność, już całkiem pop...ło. Do szwabów wyp...ć.”.

Prezydent Paweł Maj: "Terroryzowanie, zastraszanie śmiercią" - To nasza puławska flaga. Terroryzowanie, zastraszanie śmiercią, obelgi, wyzwiska, nienawiść, życzenie kalectwa! Wszystko to z powodu barw puławskiej flagi! Naszej miejskiej flagi której barwami szczycimy się od 1996 roku!

-napisał prezydent Puław, Paweł Maj. W długim oświadczeniu w mediach społecznościowych skrytykował agresję i doprecyzował, że widoczna na wideo flaga to oficjalny symbol miasta, używany od lat.

- Jesteśmy dumni z naszych Puław, jej flagi i godła. Nieznajomość wyglądu swojej flagi nie usprawiedliwia niegodnych i obrzydliwych komentarzy pod jej adresem. Także pod adresem innych narodowości czy poglądów. Niech terroryści i szeryfowie internetu zaprzestaną ataków na na naszą flagę. Niech ignoranci i wszystko wiedzący - przed swym nieustannym osądem, zapoznają się z barwami flagi swojego miasta! Zaprzestańcie niszczenia i dewastacji wszystkiego wokół!

Mieszkańcy Puław zabierają głos. "Robi się przykro"

Część mieszkańców Puław z niedowierzaniem obserwuje furię swoich sąsiadów. W komentarzach pod postem prezydenta przypominają, że barwy te towarzyszą im od lat:

„Od 16 lat jest to flaga Puław i jest wywieszana co roku w każde święto. Wcześniejsza flaga Puław miała inną kolejność barw. Mieszkańcy Puław powinni to wiedzieć.”

Inny internauta w sieci dodaje z smutkiem:

„Patrząc na te komentarze, naprawdę robi się przykro… A to przecież flaga naszego miasta Puław. Warto najpierw poznać znaczenie, zanim wyda się opinię. Szanujmy to, co nasze.”

Jeden z mieszkańców, przewidując reakcję „wszystkowiedzących” internautów, zauważył gorzko: "Zobaczyłem że zakłada flagę która ma więcej niż 3 kolory i już wiedziałem co się będzie dziać w komentarzach".

Jak wygląda flaga Puław?

Szczegółowy opis flagi można znaleźć również na oficjalnej stronie miasta:

"Flaga Miasta składa się z czterech pasów umieszczonych poziomo: od góry srebrnego, czerwonego, złotego i błękitnego. Flaga urzędowa Miasta składa się z czterech pasów umieszczonych poziomo: od góry srebrnego, czerwonego, złotego i błękitnego, a w centralnej części ma umieszczony herb Miasta (z szerokim obramowaniem w kolorze białym). Flaga stolikowa ma pionowo ułożone cztery pasy od lewej: srebrny, czerwony, złoty i błękitny, a także herb umieszczony w górnej części (z szerokim obramowaniem w kolorze białym)."