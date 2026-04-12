Kto jeszcze wystąpi na Juwenaliach? Organizatorzy odkrywają kolejną kartę.

Olka Mazur
2026-04-12 15:00

Kolejnym artystą, którego zobaczymy już w maju w Lublinie jest Gibbs. To jeden z najważniejszych przedstawicieli młodej sceny rapowej. Przed lubelską publicznością wystąpi w piątek 8 maja.

Juwenalia

Autor: zdjęcie nadesłane/ Materiały prasowe
Brazylia na Placu Litewskim w Lublinie

– To wszechstronny artysta, który łączy chwytliwe melodie z autentycznym przekazem. Na koncerty wraca do nas z nowym materiałem, w tym albumem „NURT” i singlami „Nad nami” oraz „Strach”. Emocje, mega energia i świetny kontakt z publiką gwarantowane! Liczymy, że usłyszymy zarówno najnowsze kawałki, przeboje z płyty ZTDS – Zrobiłem to dla siebie, jak i hity takie jak „Drive” czy „Stan” – mówi Aleksandra Fuks, przewodnicząca Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej.

Juwenalia odbędą się 8 i 9 maja na Terenach Zielonych Politechniki Lubelskiej. W tym roku zobaczymy między innymi koncerty takich artystów jak: Lady Pank, PRO8L3M, White 2115, Sentino, Young Leosia, Fukaj, Kacperczyk, Chivas oraz zespół ICH TROJE. Bilety do nabycia na stronie.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Moto Session 2026

Moto Session 2026
Galeria zdjęć 61
