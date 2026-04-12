Takich samochodów nie widzi się na co dzień. Moto Session w Lublinie [GALERIA]

Olka Mazur
2026-04-12 13:43

Niezwykłe pojazdy, błysk karoserii i ryk silników. W Lublinie przez cały weekend trwa Moto Session. To wyjątkowe święto miłośników motoryzacji.

Moto Session 2026

i

Autor: OW

W tym roku wydarzenie zgromadziło około stu wystawców. Moto Session to dwie hale wypełnione niezwykłymi modelami samochodów i motocykli, a dodatkowo na zewnątrz można też zobaczyć emocjonujące pokazy. Nie zabrakło też profesjonalistów z branży detailingu, których można było zobaczyć przy pracy podczas specjalnych pokazów.

Moto Session odbywa się na Targach Lublin przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie. Niesamowite samochody i motocykle będziecie mogli zobaczyć jeszcze do godziny 18:00.

Zobacz naszą galerię zdjęć: Moto Session 2026

Moto Session 2026
Galeria zdjęć 61
Lublin Radio ESKA Google News