Zostań żołnierzem. 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej zaprasza w swoje szeregi

- Szkolenie podstawowe w 2 LBOT, które rozpocznie się 14 maja br. to doskonała okazja, by zdobyć praktyczne umiejętności wojskowe i sprawdzić się w wymagających warunkach. Podczas 16-dniowego zgrupowania ochotnicy będą uczyć się m.in.: podstaw strzelectwa, taktyki lekkiej piechoty, podstaw medycyny pola walki, łączności, terenoznawstwa, a także elementów survivalu. Szkolenie zakończy egzamin - tzw. „pętla taktyczna”. Uczestnicy, którzy pomyślnie przejdą cały proces, złożą uroczystą przysięgę wojskową 29 maja w Lublinie - mówi kpt. Marta Gaborek, Oficer Prasowy 2 LBOT.

Aby wziąć udział w szkoleniu trzeba posiadać polskie obywatelstwo, być pełnoletnim, niekaranym, w dobrym stanie psychofizycznym oraz nie pełnić innej formy służby wojskowej. Każdy zainteresowany powinien zgłosić się do Wojskowego Centrum Rekrutacji - w Lublinie, Puławach, Białej Podlaskiej lub Zamościu.

- Służba w WOT to nie tylko wyzwanie, ale również konkretne korzyści finansowe. Uczestnicy szkolenia podstawowego otrzymują uposażenie oraz świadczenie początkowe - łącznie ponad 7 tysięcy złotych. Po złożeniu przysięgi żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości minimum 1004 zł, naliczane za gotowość bojową oraz obowiązkowe, 2-dniowe szkolenie rotacyjne realizowane jeden weekend w miesiącu. Każdy dodatkowy dzień służby lub szkolenia to kolejne minimum 177 zł - dodaje Gaborek.

Szczegóły znajdziecie na stronie.

