29-letni Marcin P. z Opola Lubelskiego w województwie lubelskim w czwartek (26.11.2026) opuścił po tygodniowym pobycie szpital w Lublinie. Kilka dni wcześniej został ugodzony nożem w brzuch przez sąsiada. Przeżył, ponieważ ostrze ominęło ważne dla życia narządy, a pomoc medyczna dotarła błyskawicznie. Do ataku doszło we wspólnej kuchni bloku socjalnego, w którym 29-latek otrzymał kawalerkę. Mężczyzna świętował tam urodziny swojego kuzyna.

„Siedzieliśmy w tej kuchni przy piwie. Gadaliśmy, śmialiśmy się, piliśmy piwo” – relacjonuje poszkodowany.

W trakcie spotkania do pomieszczenia wszedł mieszkający piętro wyżej 68-letni sąsiad. Mężczyźnie przeszkadzało to, że uczestnicy dobrze się bawią, a ponadto był zazdrosny o brak zaproszenia. Gdy zaczął wypychać z kuchni kuzyna, Marcin P. stanął w obronie krewnego.

„Wtedy wyjął zza paska spodni nóż i próbował wbić mi w szyję” – opisuje zaatakowany mężczyzna.

Poszkodowany zdołał odbić rękę napastnika, jednak kolejne uderzenie trafiło w brzuch.

„Po wszystkim ukrył się w swoim mieszkaniu. Pokrzywdzony z obrażeniami zagrażającymi życiu został przetransportowany do szpitala w Lublinie” – informuje nadkomisarz Sabina Piłat-Kozieł z opolskiej policji.

„Policjanci szybko ustalili miejsce pobytu sprawcy i go zatrzymali. W chwili zatrzymania 68-latek był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało pół promila alkoholu w jego organizmie. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu dożywocie. Został aresztowany” – dodaje policjantka.

Dla 29-latka z Opola Lubelskiego to już kolejny zamach na jego życie. „To już drugi raz, jak ktoś chce mnie zabić” – mówi Marcin P., który w wyniku wcześniejszego ataku sąsiada i kolegi został trwale okaleczony, stracił palce u rąk i ma mocno pokrytą bliznami twarz. Mimo odniesionych wtedy obrażeń próbował wrócić do w miarę normalnego funkcjonowania.

„Ja się wstydzę gdziekolwiek pójść i poprosić o pomoc, o pracy nawet nie marzę” – przyznaje poszkodowany.

Pierwsza tragedia rozegrała się w marcu 2022 roku. Marcin P. spotkał wówczas w mieszkaniu znajomego 52-letniego Jarosława O., z którym pozostawał w złych relacjach. „Pożyczyłem mu 300 zł. Przyszedłem wtedy, żeby oddał dług” – relacjonował później pokrzywdzony.

Po sprzeczce 29-latek przysnął na tapczanie. Wtedy Jarosław O. przyniósł z łazienki rozpuszczalnik, obficie oblał nim twarz oraz klatkę piersiową śpiącego i podłożył ogień. Poparzenia objęły 27 procent ciała Marcina P., który spędził w szpitalu ponad siedem miesięcy. Lekarze musieli amputować mu palce lewej dłoni, a jego twarz została oszpecona. Choć sprawca początkowo wypierał się winy, obciążyła go wiadomość SMS wysłana po zdarzeniu do kolegi o treści „Morda na kłódkę. Sam się zapalił”.

Przed sądem oskarżony sugerował, że poszkodowany mógł podpalić się sam.

„Wysoki sądzie przyznaję się, że przyczyniłem się do tego zdarzenia. Polałem pokrzywdzonego rozpuszczalnikiem, ale nie przyznaje się do tego, że go podpaliłem” – wyjaśniał na sali rozpraw Jarosław O.

„Bardzo żałuje tego co się stało i wiem, że pohańbiłem się na całe życie. Nie wiem co mną wtedy kierowało. Chyba sam szatan kierował moją ręką. Wolałbym ją sobie obrąbać, ale czasu nie cofnę” – mówił przed sądem oskarżony.

Sprawca przeprosił poszkodowanego i prosił o wybaczenie, jednak okaleczony mężczyzna kilkukrotnie podkreślił, że nie potrafi mu wybaczyć.

„On skrzywdził mnie na całe życie. Nawet do pracy nie mogę pójść. Teraz ja cierpię. Cały czas po szpitalach jeżdżę. Proszę o sprawiedliwy wyrok. Bez dożywotniej renty i odszkodowania do 5 mln zł ja nie odpuszczę” – zaznacza dziś pokrzywdzony.

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Sąd skazał Jarosława O. na 13 lat więzienia i nakazał mu wypłatę 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia, co jest jednak nierealne do wyegzekwowania. Mimo dwóch dramatycznych zdarzeń 29-latek zachowuje optymizm. „Myślę, że limit nieszczęścia się wyczerpał. Teraz czeka mnie już tylko szczęśliwe życie” – podsumowuje Marcin P.

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