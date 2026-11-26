Do zaginięcia 10-letniego wówczas Mateusza Żukowskiego z Ujazdowa pod Zamościem doszło 26 maja 2007 roku, w Dzień Matki. Ojciec chłopca, Andrzej Żukowski, wspominał ten dzień w rozmowie z Januszem Szostakiem na łamach książki pod tytułem „Urwane ślady”. „Było wtedy bardzo gorąco. Pojechaliśmy z Mateuszkiem na ryby” – opowiadał mężczyzna. Ze względu na dokuczliwy upał wrócili do domu wcześniej, około godziny 14.30.

Mężczyznę rozbolała od gorąca głowa, dlatego położył się na kanapie i pozwolił synowi pograć na komputerze. Planowali ponowny wyjazd nad wodę, gdy słońce trochę osłabnie, jednak wcześniej 10-latek chciał pójść do pobliskiego parku na zabawę z kolegami. „Obiecał, że niedługo wróci, aby pojechać ze mną na te ryby” – wspominał Andrzej Żukowski.

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Zaginięcie Mateusza Żukowskiego w Dzień Matki. Koledzy 10-latka podali sprzeczne wersje

Kiedy nadszedł czas wyjazdu na ryby, chłopca nigdzie nie było, więc ojciec pojechał sam. „Pewnie bawi się jeszcze z kolegami, nie będę mu przeszkadzał” – pomyślał. Nie widział w tym nic niepokojącego i żartował, że dla dziecka czas spędzony z rówieśnikami jest ciekawszy niż wędkowanie z tatą. Dopiero po powrocie, około godziny 21.00, dowiedział się od żony, że syn nie wrócił. Kobieta odsypiała nocną zmianę w pracy i sądziła, że chłopiec pojechał z ojcem nad wodę; rodzice się nie porozumieli, a Mateusz nie zdążył nawet złożyć matce życzeń.

Rodzina rozpoczęła poszukiwania od sąsiadów, ale nikt w pobliżu nie widział dziecka. „Zaczęliśmy szukać u sąsiadów, ale nie było go u nikogo w pobliżu. Wobec tego pojechałem do kolegów, z którymi syn się bawił” – relacjonował ojciec. Na miejscu nie zastał syna, natomiast bracia, 9-letni Dawid i 10-letni Sebastian, zachowywali się podejrzanie i sprawiali wrażenie, jakby coś ukrywali.

„Byli ubrudzeni błotem, wyraźnie coś kręcili, jakby nie chcieli powiedzieć całej prawdy. Podali mi kilka sprzecznych wersji. W pewnym momencie ich dziadek powiedział, że Mateusz poszedł do Tarnogóry. U nas to oznacza, że poszedł z prądem w stronę miejscowości Tarnogóra, że się utopił. To dlaczego nie przyszli powiadomić nas o tym, dlaczego nie wezwali policji, tylko siedzieli w domu?” – pytał wzburzony Andrzej Żukowski w książce „Urwane ślady”.

Bliscy od razu wezwali policję. W zakrojone na szeroką skalę poszukiwania włączyli się funkcjonariusze, nurkowie, detektywi, a z czasem także jasnowidze i wróżki. Za wskazanie informacji o zaginionym wyznaczono nagrodę w wysokości 100 tysięcy euro, co wówczas wielu traktowało raczej jako przynętę i wymysł niż realną deklarację. Mimo upływu lat los chłopca pozostał nieznany.

„Czy 10-latek padł ofiarą pedofilów? Czy został brutalnie zgwałcony i żywcem pogrzebany, a jego rzekome utonięcie upozorowano? A może zamurowano go w fundamentach pałacu? Moje dziennikarskie śledztwo w tej sprawie daleko odbiega od ustaleń prokuratury, która stwierdziła tylko tyle, że Mateusz zaginął. To mało jak na kilkanaście lat śledztwa” – pisał po latach nieżyjący już dziennikarz Janusz Szostak, który bezskutecznie badał tę sprawę.

Dziennikarz ustalił jednak, że tragedia regularnie przyciąga szarlatanów i oszustów żerujących na ojcu dziecka. W lutym 2019 roku Andrzej Żukowski dostał nagrania audio oraz wideo, na których zamaskowany w kominiarce młody mężczyzna kierował wobec niego groźby. „Dajesz mi 500 tysięcy i widzisz syna, inaczej zostanie zamordowany. Masz przyjechać z kasą, bo inaczej twój syn zginie. Jutro dawaj pieniądze” – mówił sprawca. Policja zatrzymała autora wiadomości, którym okazał się Arkadiusz H. z Rzeszowa; mężczyzna tłumaczył, że był to jedynie głupi żart, a o losach Mateusza nic nie wie.

Z oficjalnych ustaleń śledczych wynika, że policyjny pies podjął trop wiodący na brzeg rzeki Wieprz. Tam w wysokich pokrzywach znaleziono zwinięte w rulon ubrania Mateusza Żukowskiego. Policjanci przyjęli, że chłopiec wszedł do wody, porwał go nurt i utonął w nieszczęśliwym wypadku, w co ojciec nigdy nie uwierzył. „To niemożliwe, by z własnej woli wszedł do rzeki. On obsesyjnie bał się wody. Nawet gdy byliśmy na rybach, zawsze trzymał się blisko mnie, nigdy nie wchodził do wody” – podkreślał Andrzej Żukowski.

Mimo zeznań ojca śledczy uznali utonięcie za najbardziej prawdopodobną wersję, argumentując, że rzeka Wieprz pochłonęła wcześniej wiele ofiar. Płetwonurkowie przeczesali dno rzeki 17 razy na odcinku dwudziestu kilometrów w obie strony, użyto także echosond, kamer termowizyjnych i specjalnego sonaru, lecz ciała nie odnaleziono. Rezultatu nie przyniosły też działania strażaków, policjantów, wojewody lubelskiego, starosty zamojskiego, wójta gminy Nielisz, dwóch detektywów oraz jasnowidzów i wróżek.

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Andrzej Żukowski o błędach policji. Śledczy badali świadków wariografem

W aktach postępowania uwagę zwraca również wątek wędkarza, który przyjechał na ryby z Zamościa i spędził nad wodą zaledwie godzinę. Tak krótki pobyt przy dalszym wyjeździe budził podejrzenia, jednak mężczyzna utrzymywał, że nikogo nie widział, choć przez lata spekulowano, że może wiedzieć więcej.

Brak odnalezienia zwłok przez tyle lat sprawił, że utonięcie chłopca w rzece stało się niemal wykluczone, ponieważ ciało zostałoby znalezione lub wypłynęło na powierzchnię. Nie mogło też spłynąć dalej, gdyż między Tarnogórą a Zamościem rzekę Wieprz przegradzają kraty, które zatrzymałyby zwłoki. Rodzi to pytanie, czy chłopiec może jeszcze żyć.

„Trudno powiedzieć. Kiedyś zgłosiła się do mnie Ewelina H. z Niemiec, która powiedziała, że Mateusza adoptowała niemiecka sędzina. Ta kobieta twierdziła, że chce nam pomóc, długo utrzymywała z nami kontakt, ale potem nagle go zerwała. Chciałbym, aby Mateuszek żył, ale raczej szukam już ciała” – mówił ojciec zaginionego.

Andrzej Żukowski otwarcie krytykuje pracę policji, podczas gdy Prokuratura Rejonowa w Zamościu zapewnia, że informowała go o przebiegu postępowania i możliwości wglądu w akta. Za namową Janusza Szostaka ojciec przeanalizował ponad tysiąc zdjęć akt sprawy, szukając odpowiedzi na swoje wątpliwości. Zarzucił śledczym między innymi zbyt pobieżne przesłuchanie kolegów syna, którzy w jego ocenie konfabulowali.

Prokuratura oraz obecni przy przesłuchaniach biegli psychologowie ocenili jednak zeznania małoletnich jako wiarygodne, co odnotowano w oficjalnej dokumentacji.

„Ponownie zostali przesłuchani po osiągnięciu odpowiedniego wieku, ich relacje są nadal zbieżne i tożsame z uprzednio złożonymi zeznaniami. Nie wiedzą, co stało się z Mateuszem, albowiem z ich zeznań wynika, iż rozstali się z nim przy jego domu i później już go nie widzieli. Przesłuchano też w charakterze świadków ich rodziców oraz dziadka. Wszyscy świadkowie zeznawali zbieżnie, logicznie i konsekwentnie. Co więcej, w ramach czynności poszukiwawczych zbadano ich przy użyciu wariografu, który nie zanotował żadnych objawów świadczących o związku wyżej wymienionych świadków ze zdarzeniem” – przytoczono w książce „Urwane ślady”.

Wobec samych nieletnich braci badania wariografem nie przeprowadzono, mimo wniosków ojca zaginionego. „Nawet mnie i moją rodzinę wzięli na wykrywacz kłamstw, gdyż na początku podejrzewali, że mamy coś wspólnego z zaginięciem Mateusza” – żalił się Andrzej Żukowski.

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Według wersji przyjętej przez prokuraturę koledzy odprowadzili Mateusza wieczorem w okolice jego domu i tam się pożegnali, po czym 10-latek miał sam zawrócić nad rzekę, aby popływać, i utonąć. Tymczasem bracia trzykrotnie zmieniali swoje wersje wydarzeń. Początkowo twierdzili, że wrócili do domu około godziny 16.30 i rozstali się nad rzeką, później wskazywali na pożegnanie w parku, a następnie mówili, że chłopiec poszedł do innego kolegi.

Ojciec dziecka uważa, że postępowanie od początku prowadzono nierzetelnie, i w mediach wielokrotnie wytykał śledczym pominięcie części świadków, zgubienie próbek DNA z ubrań Mateusza oraz niezbadanie kości wykopanej przez niego w parku koło dworu w Ujazdowie. „Na samym początku osoby, które brały udział w poszukiwaniach i prowadziły śledztwo, skupiły się wyłącznie na kwestii utonięcia Mateusza Żukowskiego, pomijając przy tym szereg innych wątków, bądź je marginalizując. Wadliwie zabezpieczono dowody, co wpłynęło na dalszy tok postępowania, oraz przesłuchano świadków tylko w kierunku utonięcia Mateusza” – wskazywał adwokat Patryk Czyżkowski.

Odnosząc się do tych zarzutów, prokuratura tłumaczyła, że wszystkie tropy weryfikowano zgodnie z procedurami. Z kolei wykopaną kość zbadał biegły z zakresu medycyny sądowej, który stwierdził, że szczątki są pochodzenia zwierzęcego i leżały w ziemi co najmniej 30 lat, wobec czego badania DNA uznano za zbędne.

W 2015 roku, na wniosek pełnomocnika rodziców, Prokuratura Rejonowa w Zamościu wszczęła śledztwo w kierunku morderstwa Mateusza Żukowskiego. Postępowanie wkrótce jednak umorzono z powodu braku ciała oraz niewykrycia sprawcy, uznając, że zabójstwa nie da się uprawdopodobnić. Śledczy nie wykluczyli tej hipotezy całkowicie, przyznając zarazem, że brakuje niezbitych dowodów potwierdzających którąkolwiek z badanych wersji.

„Były rozmaite wersje śledcze: od nieszczęśliwego wypadku po zabójstwo. Wersje te nie mogą jednak podlegać weryfikacji z uwagi na fakt, że nie odnaleziono kluczowego dowodu, a więc ciała pokrzywdzonego. Postępowanie zostało zatem umorzone wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa” – przekazała prokuratura, zapewniając o sprawdzeniu każdego, nawet mało prawdopodobnego śladu.

Wróżki i jasnowidze sugerowali zabójstwo na tle seksualnym, a postać mężczyzny z tych wizji miała pokrywać się z relacją mieszkańca wsi. Świadek ten twierdził, że pewna osoba dawała chłopcom prezenty i nagradzała ich z nieznanych powodów, czym dzieci same się chwaliły. Zamojska prokuratura zweryfikowała ten trop, a wskazany mężczyzna został zatrzymany i przesłuchany.

„Przyznał, że zna rodzinę zaginionego chłopca, która mieszkała po sąsiedzku, kojarzy z widzenia ich dzieci, bo chodziły na ryby przez posesję jego ojca. W czasie zaginięcia Mateusza mężczyzna nie mieszkał już w Ujazdowie, w aktach sprawy brak jest informacji na temat relacji tego świadka z miejscowymi dziećmi” – wyjaśniał ówczesny prokurator Bartosz Wójcik.

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Zdaniem Janusza Szostaka brak informacji w aktach wynikał z tego, że śledczy nie rozpytali o tego człowieka lokalnej społeczności. Dziennikarz sam odnalazł go kilkaset kilometrów od Ujazdowa; okazał się nim wysoko postawiony pracownik samorządowy o ustabilizowanym życiu rodzinnym i zawodowym. Rozmówca spokojnie przyznał, że znał Mateusza i jego kolegów z sąsiedztwa, lecz zastrzegł, że „to nie była żadna przyjaźń”, i zapewniał: „Do domu ich nie zapraszałem”. W książce „Urwane ślady” autor ocenił jednak zachowanie mężczyzny jako dziwne i nienaturalne, a po ostrzejszej wymianie zdań obaj się rozstali; prokuratura nie zgodziła się też na rozbiórkę popularnego obiektu w Ujazdowie, w którego fundamentach według jednej z teorii miano zamurować ciało dziecka.

„Najprawdopodobniej mógł to być wypadek, w którym Mateusz stracił życie, a śledztwo mogło zostać skierowane na inny tor. Ktoś mógł podłożyć jego ubrania nad rzeką. Mogła być też taka sytuacja, że doszło do wypadku podczas prowadzonej inwestycji. W bezpośredniej bliskości jest obiekt, gdzie była budowa, młodzi ludzie mogli wejść na jakieś konstrukcje czy rusztowania i stamtąd chłopiec mógł spaść i coś sobie zrobić. Ci ludzie mogli sfingować jego rzekome utonięcie” – oceniał po analizie materiałów Maciej Rokus, szef Grupy Specjalnej Płetwonurków RP i biegły przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Andrzej Żukowski wciąż liczy na poznanie prawdy i regularnie odwiedza Ujazdów, gdzie w różnych miejscach zapala znicze dla syna. Prowadzi także aktywność w mediach społecznościowych, publikując na TikToku między innymi przygotowaną przez śledczych progresję wiekową Mateusza, jednak dotąd nikt się nie zgłosił.

„Wpadliśmy w potężne długi, z których nie sposób teraz wyjść. Pieniądze pobraliśmy na poszukiwania synka. Teraz nie mamy z czego ich spłacać. Nasz dom został wystawiony na licytację przez komornika. A ja od lat choruję na nadciśnienie i cukrzycę, jestem po dwóch operacjach, odebrano mi rentę” – opisywał swoją sytuację w mediach.

Po zaciągnięciu długów na poszukiwania sąd przydzielił rodzinie kuratora, a po stwierdzeniu znacznego pogorszenia warunków materialnych dwójkę dzieci umieszczono w domu dziecka, a kolejne w rodzinie zastępczej. „Straciliśmy Mateuszka i jeszcze trójkę dzieci zaraz nam zabrali. Nikt nie pomaga ludziom w takiej sytuacji jak nasza. Zostawiono nas samych z tą tragedią. Bez żadnej pomocy. Nie mieliśmy nawet żadnego wsparcia psychologa, a powinniśmy. Za to ja dla innych oddałem honorowo 50 litrów krwi i dostałem srebrny krzyż Zasłużony dla Zdrowia Narodu” – mówił w 2019 roku Andrzej Żukowski. Przy rodzicach została wówczas jedynie najmłodsza córka, a wkrótce potem małżonkowie się rozstali i żona wyjechała głównie do Włoch.

„Miałem rodzinę i ją straciłem. Obawiam się też, że nigdy nie dowiem się, co spotkało Mateusza” – wyznał ojciec chłopca. Badająca sprawę dziennikarka programu „Uwaga! TVN” Dorota Czerwińska podkreślała, że mężczyzna całkowicie poświęcił się poszukiwaniom. „Wielokrotnie widziałam, że płacze. Szczególnie w takich momentach, kiedy wspomina się Mateusza. Ciągłe poszukiwania, zagadka, gdzie jest ciało, doprowadziły go do takiego stanu, jaki obecnie widzimy. Pan Andrzej jest człowiekiem niezwykle pokrzywdzonym przez los, człowiekiem, który pogubił się w tym świecie. Człowiekiem, który padł ofiarą wielu nieuczciwych osób” – mówiła dziennikarka.

Jak opisywał serwis Gazeta.pl, w najtrudniejszym okresie Andrzej Żukowski żył na skraju ubóstwa, przeszedł zawał oraz udar i przez choroby nie mógł pracować. Zmagając się z ogromnym stresem wywołanym utratą syna i niepewnością co do jego losu, w wywiadach zaznacza, że oczekuje od ludzi jedynie odrobiny zrozumienia.

Mateusz Żukowski nadal ma status osoby zaginionej. Każdy, kto dysponuje informacjami o miejscu jego pobytu lub okolicznościach zaginięcia, powinien niezwłocznie skontaktować się z najbliższą jednostką policji.