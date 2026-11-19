Młody mężczyzna dzieli mieszkanie na lubelskim Czechowie ze swoim ojcem oraz bratem. Okoliczni mieszkańcy dobrze go znają, choć z pewnością nie w taki sposób, o jakim by marzył. „Pamiętam go ze szkoły średniej. Wszyscy mu dokuczali, był takim klasowym ofermą” – relacjonuje jego dawna koleżanka z klasy, która mieszka po sąsiedzku. Dziewczyna zaznacza również, że jego sytuacja towarzyska wcale się nie zmieniła. „Teraz także nikt go nie szanuje. To przegryw” – kwituje.

Doskonale kojarzy go również pracownica lokalnego sklepu. Kobieta podsumowuje go krótko i dosadnie słowami „Taka ciapa”. Z relacji świadków wynika, że wyróżniał się specyficznym chodem, potocznie nazywanym noszeniem „telewizorów pod pachą”. Tak opisuje się osoby bardzo szczupłe, które szeroko rozstawiają ramiona, próbując imitować postawę umięśnionego kulturysty.

Po przekroczeniu progu mieszkania mężczyzna stawał się jednak domowym tyranem, a swoimi zachowaniami chwalił się przed użytkownikami internetu.

„23-latek udzielał się w mediach społecznościowych i prowadził transmisje na żywo. Podczas swoich streamów wielokrotnie stosował groźby karalne, poniżał i ośmieszał swojego ojca oraz brata” – wyjaśnia podinsp. Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, opisując internetową działalność zatrzymanego mężczyzny.

Internetowy agresor kierował również groźby pod adresem policyjnych wywiadowców. Podczas jednej z relacji na żywo odgrażał się funkcjonariuszom, mówiąc wprost „Wrzucę wam granat do auta jak was spotkam”.

Mundurowi wkroczyli do akcji po tym, jak po kolejnej domowej awanturze ojciec agresora zadzwonił na numer alarmowy i zgłosił sprawę. „Zaatakował ojca spychając go ze schodów” – tłumaczy szczegóły tego zdarzenia podinsp. Gołębiowski.

Gdy 23-latek zrozumiał powagę sytuacji, jego pewność siebie całkowicie prysła i mężczyzna się rozpłakał. Śledczy przedstawili mu w sumie 6 zarzutów, które obejmują spowodowanie obrażeń ciała u ojca oraz kierowanie gróźb karalnych wobec krewnych i policjantów. Prawdziwa panika ogarnęła go jednak w chwili, gdy sąd przychylił się do wniosku policji oraz prokuratury, nakładając na niego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Za kratami 23-latek z Lublina może spędzić nawet do 3 lat.

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