Odnaleziono sześć szkieletów

Prace prowadzono w dniach 16–18 listopada w dwóch lokalizacjach na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Unickiej. W pierwszej mogile ziemnej odkryto szczątki dwóch mężczyzn. Jeden szkielet znajdował się na głębokości 1,4 m, drugi – 1,7 m. Ich ułożenie wskazuje, że zostali pochowani w różnych pozycjach.

W drugiej lokalizacji, na niezagospodarowanym placu między współczesnymi grobami, odnaleziono cztery kolejne szkielety. Szczątki znajdowały się na głębokości około 1,6 m i zostały wrzucone do dołu w sposób niedbały.

- Z całą pewnością są to ofiary egzekucji przeprowadzanych już w okresie komunistycznym w więzieniu na Zamku w Lublinie - mówił nam dr Artur Piekarz, naczelnik Oddziałowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Lublinie.

Ofiary zginęły od strzałów

Wstępne oględziny wykazały obrażenia, które mogą wskazywać na śmierć w wyniku egzekucji z użyciem broni palnej. Na czaszkach wszystkich odnalezionych osób stwierdzono ubytki i szczeliny złamań charakterystyczne dla tego rodzaju obrażeń.

- To są zawsze wstępne typowania w trakcie oględzin. Przeciętnie wiek ofiar oscylował w takich granicach 20–40 lat – to jest bardzo umowne. Na pewno były to ofiary młode. Tylko jedna z ofiar była taka starsza, powiedzmy, w średnim wieku. Tutaj obecny w czasie prac medyk sądowy określił ten przedział na 30–60 lat - wyjaśnia Piekarz.

Przy szczątkach znaleziono też drobne przedmioty osobiste.

- To, co najbardziej rzuciło się w oczy, to przede wszystkim różaniec, trzy sprzączki, bieliźniane guziki z odzieży, także przedwojenna moneta o nominale 50 groszy - wymienia Piekarz.

Szczątki przewieziono do Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Tam zostaną poddane szczegółowym badaniom. Planowana jest m.in. rekonstrukcja czaszek, która pozwoli dokładniej określić charakter obrażeń, a następnie przeprowadzenie badań genetycznych mających pomóc w identyfikacji ofiar.

Poszukiwania trwają od 2017 roku

Cmentarz przy ul. Unickiej jest miejscem tajnych pochówków osób więzionych i straconych na Zamku Lubelskim. Grzebano tam ofiary egzekucji z okresu komunistycznego, w tym osoby skazane przez komunistyczne sądy wojskowe, a także więźniów zmarłych w czasie okupacji niemieckiej.

IPN prowadzi prace na tej nekropolii od stycznia 2017 roku. Dotychczas odbyło się ponad 20 etapów poszukiwań. Odnaleziono kompletne lub w miarę kompletne szkielety należące do 70 osób, a także fragmentaryczne szczątki kolejnych kilkudziesięciu.

- Pamiętajmy o tym, że te kolejne ofiary, których szczątki już podjęliśmy na przestrzeni ostatnich lat, czekają na identyfikację - mówi Piekarz.

Z 70 osób, których szczątki udało odnaleźć, zidentyfikowano dotychczas 25 ofiar.

Prace na cmentarzu mają być kontynuowane również w przyszłym roku. Dokładny termin zależy od harmonogramu działań Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w kraju i za granicą.

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