Znowu grają u siebie – to oznacza pełną salę

Kabaret Smile powstał w Lublinie w 2003 roku i od początku swojej działalności stawia na humor obyczajowy, scenki sytuacyjne oraz charakterystyczne postacie – bez polityki i wulgaryzmów. Zespół tworzą Andrzej Mierzejewski, Paweł Szwajgier oraz Michał Kincel, którzy niejeden raz udowodnili, że śmiech jest zabawą dla wszystkich. Artyści od lat nie tylko bawią lubelską publiczność, ale także angażują się społecznie, m.in. wspierając pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

"CONTRA" – dwukrotnie jednego dnia

Nowy program "CONTRA" coraz szerzej podbija serca fanów w całym kraju. W Lublinie – już wiemy, że publiczność wypełni salę po brzegi, mimo dwóch spektakli tego samego dnia! Grudniowe występy będą starciem tradycji z technologią, w którym stereotypy, cyfrowy świat i różnice międzypokoleniowe tworzą gotowy scenariusz na pełen humoru i refleksji spektakl!

Ponad 20 lat za nimi – wkrótce kolejny jubileusz

Trio przygotowuje się do nadchodzącego jubileuszu 25-lecia pracy artystycznej z całkowicie premierowym programem „DOBRA ROBOTA”!. Inteligentny humor bez polityki i wulgaryzmów, życiowe absurdy, uwielbiane postacie (tak, będą Stanisław, Bożena i Merlin!) i zupełnie nowe pomysły. A do tego nowoczesne technologie i… nowy członek zespołu, jakiego w polskim kabarecie jeszcze nie było!

CSK będzie wypełnione po brzegi – są ostatnie miejsca

Kiedy? 9 grudnia 2026 roku o godzinie 17:00 i 20:00

Gdzie? W W Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Ważne! Wydarzenie będzie nagrywane, więc zakup biletu jest równoznaczny ze zgodą na upublicznienie wizerunku.

Ostatnie bilety znajdziecie tutaj!