Dramatyczne sceny rozegrały się w piątek, 20 listopada, wieczorem na terenie gminy Tomaszów Lubelski. Funkcjonariusze policji zostali wezwani do kłótni pomiędzy braćmi. Na miejscu mundurowi zastali rannego 37-latka oraz rodziców mężczyzn.

Według ustaleń policjantów wcześniej bracia wspólnie pili alkohol. W pewnej chwili wywiązała się między nimi sprzeczka oraz szarpanina. Podczas zajścia 42-latek miał dwukrotnie ugodzić młodszego brata nożem w okolice klatki piersiowej i brzucha.

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„W mieszkaniu przebywali również rodzice mężczyzn. Gdy zobaczyli rannego syna, jedno z nich pobiegło do sąsiada, który zaalarmował służby ratunkowe dzwoniąc na numer 112 i pomógł w udzielaniu pomocy rannemu 37-latkowi. Nieprzytomny mężczyzna został przewieziony do szpitala i po przebytej operacji jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo” – przekazała aspirant Małgorzata Pawłowska z KPP Tomaszów Lubelski.

Podejrzany zbiegł, jednak funkcjonariusze z Tomaszowa Lubelskiego ujęli go po krótkim pościgu w pobliżu domu. Gdy 42-latek wytrzeźwiał, trafił do Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Lubelskim, gdzie postawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa brata.

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Decyzją sądu podejrzany najbliższe trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie. Za zarzucany mu czyn grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.