19-latek z Lublina walczy o bezpośredni pociąg do Gdańska. Przewoźnik proponuje przesiadki

Bartłomiej Karman: Zaczęło się od tego, że co roku staram się odwiedzać Trójmiasto. Morze Bałtyckie jest piękne i w ogóle Trójmiasto jest piękne. Co roku sprawdzam jak wygląda sytuacja z pociągami nad morze, czy będzie lepiej czy gorzej. No i niestety zobaczyłem, że takiego pociągu w tym roku nie ma. Wysłałem wtedy pierwsze pismo do PKP Intercity i Ministerstwa Infrastruktury.

Jak argumentuje polski przewoźnik to, że takiego połączenia nie ma?

BW: Dostałem odpowiedź, że trasa na pociąg nocny jest zbyt krótka, dlatego nie zdecydowano się na tegoroczne uruchomienie grupy wagonowej. Jak dla mnie coś tutaj jest nie tak. Był pociąg TLK Mierzeja, to był pociąg dzienny około 10:00 z Lublina. To połączenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Pamiętam, że często brakowało miejsc w pociągach ale też został zlikwidowany i powstało inne połączenie z Łodzi do Trójmiasta w sezonie wydłużone na Hel, które niemalże jechało o identycznych godzinach co Mierzeja z Lublina.

Jak planujesz teraz swój wyjazd nad morze? Czy jakikolwiek będzie w tym roku skoro nie ma tego połączenia?

BW: Mogę już powiedzieć, że w niedzielę wybieram się nad morze z przesiadką. Zobaczymy jak to będzie. Już domyślam się - ale nie chcę tutaj nic wykrakać -że do przesiadki, na którą mam około 90 minut, nie będzie ona mi dana. Ale chcę to po prostu przetestować sam na własnej skórze jak to wygląda.

Wskazujesz też na to, że osoby starsze i młodsze mogą mieć problem nie tylko z tym, że jakiś pociąg nie dojedzie, ale z samym samą logistyką przesiadania się już na dworcu.

BW: Warto zwrócić uwagę, że stacja Warszawa Wschodnia nie jest dostosowana w ogóle do osób z niepełnosprawnościami, starszych i matek z dziećmi. Brakuje tam przede wszystkim wind na perony. Brakuje tam nawet schodów ruchomych. Także nie ma mowy tutaj o wygodzie.

Mimo odpowiedzi przewoźnika chyba nie składasz broni i będziesz dalej walczył o to połączenie. Jak można ciebie wesprzeć w tej walce?

BW: Przede wszystkim od niedawna prowadzę profil na Facebooku o nazwie Kolej na Lublin[link], w którym nagłaśniam głębiej ten problem. Również dosłownie kilka dni temu założyłem petycję w sprawie przywrócenia bezpośrednich połączeń z Lublina do Trójmiasta. Aktualnie mam prawie 200 podpisów. Myślę, że każda osoba, która się pod nią podpisze, to pokaże, że nie jest obojętna.

