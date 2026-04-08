Żeby oddać krew ne trzeba przyjeżdżać do Lublina. Zobacz gdzie odbędą się terenowe akcje poboru krwi.

Olka Mazur
2026-04-08 16:10

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaprasza na terenowe akcje poboru krwi. Prawie każdego dnia w naszym województwie odbywa się taka akcja. Jeszcze w tym tygodniu krew będą mogli oddać między innymi mieszkańcy Radzynia Podlaskiego, Bełżyc, czy Chełma. Ale to nie wszystkie miejsca.

Oddawanie krwi

i

Autor: Andrzej Goiński UMWKP Krwiodawstwo
- W czwartek mamy stałą akcję w Radzyniu Podlaskim w Pałacu Potockich. W piątek mamy akcję w Godziszowie pod Gminnym Centrum Kultury i w Bełżycach w Zespole Szkół im. M. Kopernika. I mamy też akcje w niedzielę. W Chełmie jest czynny nasz Oddział Terenowy. Mamy akcje w Dzwoli, w Horyńcu, w Konstantynowie i w Wojciechowie - mówi Paweł Filip z RCKiK w Lublinie.

Terenowe akcje poboru krwi w przyszłym tygodniu (13-19.04.2026):

  • poniedziałek: Stara Dąbia, Świdnik (pod PZL Świdnik), Chełm (Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych)
  • wtorek: Świdnik (III Liceum Ogólnokształcące), Kraśnik (Zespół Szkół nr 3)
  • środa: Lublin (Politechnika Lubelska)
  • czwartek: w Biłgoraju i w Krasnymstawie
  • piętek: Puławy (Zespół Szkół nr 2), Poniatowa (Zespół Szkół)
  • niedziela: Komarów, Księżpol, Lublin, Piaski

Szczegółowy harmonogram terenowych akcji poboru krwi znajdziecie na stronie rckik.lublin.pl.