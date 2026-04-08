293 projekt do oceny. To w ramach XIII edycji Budżetu Obywatelskiego

Arkadiusz Więsek
2026-04-08 15:38

Zainteresowanie Budżetem Obywatelskim w Lublinie nie znika. Do 13. edycji zgłoszono aż 293 projekty. Teraz trwa ich weryfikacja, a ostateczną listę do głosowania mieszkańcy mają poznać na początku września.

Lublin

Autor: Pixabay.com

Większość wniosków została złożona online. Wśród zgłoszonych propozycji znalazło się:

  • 139 dzielnicowych projektów inwestycyjnych
  • 70 dzielnicowych projektów kulturalnych
  • 44 ogólnomiejskie projekty inwestycyjne
  • 40 ogólnomiejskich projektów nieinwestycyjnych

Na realizację projektów dzielnicowych infrastrukturalnych miasto przeznaczy 450 tys. zł, dzielnicowe wydarzenia i inicjatywy kulturalne mogą otrzymać do 50 tys. zł w każdej dzielnicy, ogólnomiejskie projekty inwestycyjne do 1,1 mln zł, a ogólnomiejskie projekty nieinwestycyjne do 250 tys. zł.

Do końca czerwca planujemy zakończyć ten etap oceny. Zgodnie z procedurą od momentu opublikowania tej oceny jest jeszcze 7 dni na to, aby autorzy i autorki, którzy się nie będą się z nią zgadzać, aby złożyli odwołanie i wtedy też mamy jeszcze miesiąc na ich rozpatrzenie. Czyli de facto taką listę projektów poddanych pod głosowanie poznamy dopiero na samym początku września, bo jeszcze niektóre projekty mogą się łączyć, a bywa że część autorów wycofuje przed głosowaniem niektóre projekty, jeżeli widzą, że na przykład zagrozi to fajniejszemu projektowi. Także do końca czerwca ocena, a później we wrześniu, jak się będzie zbliżać głosowanie, to poznamy ile ostatecznie pomysłów będzie walczyło o głosy mieszkańców - mówi Anna Machocka, koordynatorka Budżetu Obywatelskiego miasta Lublin.

Wśród propozycji znalazły się warsztaty ikonopisania, kina pod chmurką czy międzypokoleniowe potańcówki, a nawet smartfony dla strażników miejskich. Listę pomysłów znajdziecie tutaj.

