Fontanna w Lublinie już działa. Straż Miejska przypomina aby się w niej nie kąpać

Chociaż atrakcja przyciąga wielu turystów i mieszkańców, to trzeba pamiętać, że tamtejsza woda i sama instalacja nie służą kąpieli.

Kąpiel w fontannie jest zakazana. To już kolejny rok z rzędu o tym przypominamy i apelujemy. Nie jest to absolutnie kąpielisko miejskie. Są tam schodki, które umożliwiają wejście, ochłodzenie się, natomiast nie mówimy tutaj o kąpieli. Strażnicy, którzy patrolują ten teren miasta zwracają uwagę na wszelkie nieprawidłowości, które w tej okolicy mają miejsce: na zakłócanie porządku, zarówno kąpiel, jak i spożywanie alkoholu czy jakieś nieobyczajne wybryki. W przypadku niestosowania się do tego typu sytuacji mogą wyciągnąć konsekwencje w postaci nałożenia mandatu karnego. Korzystanie z fontanny jest zapisane regulaminem i warto również zaznaczyć tutaj, że na miejscu jest również całodobowo firma ochroniarska, która w razie konieczności i potrzeby korzysta z naszego wsparcia - podkreśla Sylwia Kuc naczelnik oddziału szkolno-profilaktycznego lubelskiej straży miejskiej.

Pierwsze pokazy mutlimedialne na fontannie planowane są na majówkę.

4