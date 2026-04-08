RCKiK apeluje o oddawanie krwi. Szczególnie potrzebna ta grupa krwi

Olka Mazur
2026-04-08 15:44

Tylko na półtora dnia wystarczy zapasów krwi 0 Rh-. Właśnie tej grupy krwi obecnie najbardziej brakuje w regionie. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie apeluje o oddawanie krwi, zwłaszcza jeżeli ktoś posiada tą uniwersalną grupę.

i

Autor: Getty Images
Brazylia na Placu Litewskim w Lublinie

- Serdecznie zapraszamy, bo wydania mamy dosyć spore w grupie 0 Rh- natomiast dawców ostatnio akurat w tej grupie nie było zbyt wielu. Przypominam, że jest to grupa uniwersalna, którą można podać pacjentowi zanim poznamy jego grupę krwi, można też podać pacjentowi, jeżeli w danej grupie krwi mamy akurat braki. 0 Rh- potrzeba nam zawsze, a w tej chwili w sposób szczególny. Więc apelujemy serdecznie do wszystkich dawców 0 Rh- i do tych, którzy jeszcze swojej grupy krwi nie znają, bo bardzo chętnie ją oznaczymy, powiemy Państwu jaką grupę macie. Może znajdzie się Wśród was również ktoś jeszcze w tej grupie - mówi Małgorzata Orzeł, dyrektor RCKiK w Lublinie.

Na terenie naszego województwa jest ponad 32 tys. honorowych dawców krwi. W ubiegłym roku oddali ponad 83 tys. donacji.

Lublin Radio ESKA Google News