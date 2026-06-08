Zadał 16-letniej dziewczynie ciosy nożem. 19-letni Damian F. z zarzutem zabójstwa

Makabryczne odkrycie w mieszkaniu

W piątek zaniepokojona matka 16-latki powiadomiła policję w Białej Podlaskiej o braku kontaktu z córką. Kobieta od dłuższego czasu nie mogła dodzwonić się do dziecka, co skłoniło ją do szukania pomocy u mundurowych. Policjanci szybko podjęli działania i udali się do mieszkania wynajmowanego przez Damiana F., gdzie natrafili na zwłoki zaginionej.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, do zbrodni doszło prawdopodobnie pomiędzy 2 a 3 czerwca, a na ciele ofiary odnaleziono szereg ran ciętych oraz kłutych.

– Sekcja wykazała obrażenia klatki piersiowej i szyi – przekazał prok. Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Brutalne morderstwo 16-latki

Śledczy są zdania, że 19-letni sprawca wielokrotnie dźgnął nożem swoją partnerkę, zadając jej rany, z powodu których nastolatka wykrwawiła się na miejscu zdarzenia. Dodatkowo, aby ukryć dowody i skomplikować pracę policji, po dokonaniu morderstwa miał uszkodzić kartę SIM z telefonu ofiary.

Zatrzymanie Damiana F. w szpitalu

Damian F. został ujęty przez funkcjonariuszy w sobotę, tuż przed godziną 1:00 w nocy, na terenie jednego z ośrodków medycznych w Radzyniu Podlaskim. Znalazł się tam w środę, po tym jak służby interweniowały z powodu jego nietypowego zachowania. W placówce pobrano od niego materiał do badań, by sprawdzić, czy był pod wpływem substancji odurzających.

Zarzuty i planowane badania

Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej postawiła 19-latkowi zarzut zabójstwa z zamiarem bezpośrednim. Oskarżony przyznał się do popełnionego czynu i szczegółowo opisał przebieg wydarzeń. Zaznaczono, że młody mężczyzna nie miał wcześniej konfliktów z prawem.

Teraz oskarżony zostanie poddany szczegółowym badaniom przez ekspertów z dziedziny psychologii oraz psychiatrii.

– To standardowa procedura, ale w tej sprawie dodatkowo uzasadniona okolicznościami zatrzymania – podkreślił rzecznik.

Prokuratorzy przypominają, że to dopiero początek śledztwa, co oznacza, że kwalifikacja prawna czynu może jeszcze ulec zmianie. Wystąpiono o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy, a decyzja w tej kwestii ma zapaść dzisiaj.

Za popełnione morderstwo sprawcy grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie