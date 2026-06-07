Morderstwo młodej kobiety w powiecie bialskim. Zatrzymany mężczyzna wkrótce usłyszy zarzuty

Zabójstwo w powiecie bialskim. Zwłoki ofiary odkryto po kilkudziesięciu godzinach

Marcin Kozak reprezentujący Prokuraturę Okręgową w Lublinie poinformował o przypuszczalnym czasie popełnienia tego drastycznego czynu. Do zabójstwa miało dojść w minioną środę 3 czerwca. Makabrycznego odkrycia dokonano dopiero w piątkowy wieczór, co według organów ścigania mocno skomplikowało początkowy etap dochodzenia oraz ustalanie dokładnych faktów na miejscu tragicznego zdarzenia.

Funkcjonariusze ujęli w związku z tą sprawą młodego człowieka. Podejrzany spędzi niedzielę na składaniu wyczerpujących wyjaśnień i według zapowiedzi śledczych usłyszy prokuratorskie zarzuty.

Podejrzany o morderstwo kobiety przesłuchiwany. Śledczy zawnioskują o areszt

- Zatrzymany został młody mężczyzna. W tej chwili jest przesłuchiwany przez prokuratora, który przedstawi mu zarzut zabójstwa kobiety - przekazał rzecznik prasowy prokuratury Marcin Kozak.

Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej planuje wystąpić do sądu o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu dla podejrzanego. Służby na obecnym etapie odmawiają udzielania jakichkolwiek informacji o możliwych pobudkach sprawcy oraz stopniu jego znajomości z zamordowaną kobietą.

Wyniki sekcji wskażą dokładną przyczynę śmierci młodej kobiety

W poniedziałek eksperci z zakresu medycyny sądowej przeprowadzą szczegółowe oględziny ciała ofiary. Badania te pozwolą bezsprzecznie określić bezpośredni powód zgonu oraz dokładny sposób postępowania osoby odpowiedzialnej za zbrodnię. Zgromadzone w ten sposób specjalistyczne dowody wpłyną na ostateczny kierunek śledztwa oraz precyzyjną kwalifikację prawną całego zdarzenia.

Zamordowana to 16-latka z okolic Białej Podlaskiej?

Organy ścigania ze względu na dobro sprawy wstrzymują się z podawaniem do wiadomości publicznej dokładnej metryki zmarłej dziewczyny. Regionalni dziennikarze ustalili jednak, że zamordowana mieszkanka regionu najprawdopodobniej miała zaledwie szesnaście lat.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie