Morderstwo młodej kobiety w powiecie bialskim. Zatrzymany mężczyzna wkrótce usłyszy zarzuty

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-06-07 14:07

Mieszkańcy powiatu bialskiego żyją doniesieniami o koszmarnej zbrodni. Śledczy oficjalnie poinformowali o zamordowaniu młodej kobiety i jednoczesnym ujęciu osoby podejrzewanej o ten czyn. Mężczyzna lada moment ma stanąć przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. Pojawiają się również nieoficjalne informacje wskazujące na to, że pozbawiona życia dziewczyna miała zaledwie szesnaście lat.

Policjant zakłada kajdanki podejrzanemu

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Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Policjant zakłada kajdanki podejrzanemu

Zabójstwo w powiecie bialskim. Zwłoki ofiary odkryto po kilkudziesięciu godzinach

Marcin Kozak reprezentujący Prokuraturę Okręgową w Lublinie poinformował o przypuszczalnym czasie popełnienia tego drastycznego czynu. Do zabójstwa miało dojść w minioną środę 3 czerwca. Makabrycznego odkrycia dokonano dopiero w piątkowy wieczór, co według organów ścigania mocno skomplikowało początkowy etap dochodzenia oraz ustalanie dokładnych faktów na miejscu tragicznego zdarzenia.

Funkcjonariusze ujęli w związku z tą sprawą młodego człowieka. Podejrzany spędzi niedzielę na składaniu wyczerpujących wyjaśnień i według zapowiedzi śledczych usłyszy prokuratorskie zarzuty.

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Podejrzany o morderstwo kobiety przesłuchiwany. Śledczy zawnioskują o areszt

- Zatrzymany został młody mężczyzna. W tej chwili jest przesłuchiwany przez prokuratora, który przedstawi mu zarzut zabójstwa kobiety - przekazał rzecznik prasowy prokuratury Marcin Kozak.

Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej planuje wystąpić do sądu o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu dla podejrzanego. Służby na obecnym etapie odmawiają udzielania jakichkolwiek informacji o możliwych pobudkach sprawcy oraz stopniu jego znajomości z zamordowaną kobietą.

Wyniki sekcji wskażą dokładną przyczynę śmierci młodej kobiety

W poniedziałek eksperci z zakresu medycyny sądowej przeprowadzą szczegółowe oględziny ciała ofiary. Badania te pozwolą bezsprzecznie określić bezpośredni powód zgonu oraz dokładny sposób postępowania osoby odpowiedzialnej za zbrodnię. Zgromadzone w ten sposób specjalistyczne dowody wpłyną na ostateczny kierunek śledztwa oraz precyzyjną kwalifikację prawną całego zdarzenia.

Zamordowana to 16-latka z okolic Białej Podlaskiej?

Organy ścigania ze względu na dobro sprawy wstrzymują się z podawaniem do wiadomości publicznej dokładnej metryki zmarłej dziewczyny. Regionalni dziennikarze ustalili jednak, że zamordowana mieszkanka regionu najprawdopodobniej miała zaledwie szesnaście lat.

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