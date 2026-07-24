8-latka zaatakowana na chodniku! Dziewczynka trafiła do szpitala. Zatrzymana 18-latka

Zamość. 18-latka raniła dziecko!

Do szokującego zajścia doszło w czwartek, 23 lipca, na jednym z osiedli w Zamościu. - Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że 18-latka idąc przez osiedle, ostrym przedmiotem zraniła przypadkowo napotkaną na chodniku dziewczynkę. Poszkodowaną była 8-latka - przekazała podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Ranna dziewczynka została przetransportowana karetką do szpitala. Na szczęście po badaniach okazało się, że dziewczynka ma jedynie powierzchowną ranę. Nic poważnego jej się nie stało.

Szokująca przeszłość 18-latki

Według ustaleń policji nie był to pierwszy raz, kiedy 18-latka zaatakowała dziecko. Wcześniej w podobny sposób kobieta próbowała zranić 15-latkę! Nie doszło do tego tylko dzięki zdecydowanej reakcji nastolatki.

Agresywna 18-latka z Zamościa została zatrzymana i doprowadzona do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Jak się okazało, w czasie zdarzenia była kompletnie pijana. W organizmie miała ponad 2 promile alkoholu!

- W tej sprawie wykonaliśmy czynności procesowe, w tym oględziny miejsca zdarzenia, przesłuchaliśmy też świadków, zabezpieczyliśmy ślady i nagrania z monitoringów. Gromadzimy materiał dowodowy, który pozwoli dokładnie wyjaśnić okoliczności zdarzenia - poinformowała podkom. Krukowska-Bubiło.

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