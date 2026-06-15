Strzelanina w Białej Podlaskiej. Czy to była egzekucja?

Zabójstwo w Białej Podlaskiej

Tragiczne wydarzenia miały miejsce przed godziną 10:00 na ulicy Królowej Jadwigi. Z informacji wynika, że napastnik wycelował z broni palnej i oddał kilka strzałów w stronę swojej ofiary. Mężczyzna mocnej budowy ciała zginął na miejscu, upadając na pobliski trawnik. Został on trafiony w głowę.

Policja poszukuje sprawcy zbrodni w Białej Podlaskiej

Po oddaniu strzałów napastnik zniknął z miejsca zdarzenia. Służby natychmiast ogłosiły alarm i ruszyły w pościg. Śledczy podejrzewają, że cała akcja została wcześniej starannie przemyślana i zaplanowana.

Funkcjonariusze rozstawili blokady drogowe, na bieżąco sprawdzane są samochody i przeszukiwana jest okolica. Policja bierze pod uwagę scenariusz, w którym zbieg zmienił ubranie, by uniknąć rozpoznania podczas ucieczki.

Służby apelują do wszystkich świadków zdarzenia oraz osób posiadających jakiekolwiek wskazówki o pilny kontakt pod numerem alarmowym 112. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że zamordowany mężczyzna pochodził z krajówzza wschodniej granicy.

Zamknięte szkoły po strzelaninie w Białej Podlaskiej

Trwająca obława wymusiła wprowadzenie specjalnych procedur bezpieczeństwa w lokalnych placówkach edukacyjnych. Prezydent miasta, Michał Litwiniuk, poinformował, że do ochrony żłobków, przedszkoli i szkół skierowano dodatkowe patrole straży miejskiej, wspomagające działania policji. Placówki funkcjonują normalnie, lecz wprowadzono zakaz wstępu dla osób z zewnątrz. Ponadto, opiekunowie dzieci niepełnoletnich dostali przez system e-dziennika wiadomości nakazujące im osobisty odbiór pociech po zakończeniu lekcji. Włodarz miasta poprosił również mieszkańców o śledzenie jedynie sprawdzonych informacji pochodzących od służb.

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