Dwa zgłoszenia w ciągu godziny

Do tragicznych scen doszło wieczorem w środę na terenie żwirowni zlokalizowanej w miejscowości Bereza w gminie Międzyrzec Podlaski. Jednostki ratunkowe zostały postawione na nogi w wyniku dwóch alarmujących zgłoszeń które trafiły do służb w niewielkim odstępie czasowym.

Z policyjnych ustaleń wynika, że pierwsze zawiadomienie dotarło do dyżurnego komisariatu w Międzyrzecu Podlaskim tuż po godzinie 20:00. Świadkowie przekazali, że mężczyzna kąpiący się w akwenie niespodziewanie zniknął pod wodą. Zaledwie godzinę później, przed 21:00, wpłynął następny, podobny sygnał. Tym razem dotyczył innej osoby, która także zniknęła pod powierzchnią wody na terenie tej samej żwirowni.

Akcja ratunkowa i tragiczne odkrycie

Na miejsce natychmiast zadysponowano policyjne patrole oraz liczne siły Państwowej Straży Pożarnej, wśród których znalazła się specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego. Strażacy szybko rozpoczęli przeczesywanie dna zbiornika. Niestety, interwencja zakończyła się dramatycznie.

- W wyniku podjętych działań zespół nurków wyłowił w odległości około 10 metrów od brzegu ciało mężczyzny, którego dotyczyło pierwsze zgłoszenie. Mężczyzną okazał się 47 - letni mieszkaniec gminy Międzyrzec Podlaski

- przekazała mediom aspirant Katarzyna Gągolińska z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

Poszukiwania 30-latka wciąż trwają

Następnie uwaga ratowników skupiła się na zlokalizowaniu drugiego zaginionego. Niestety, wczorajsze działania nie przyniosły oczekiwanych efektów. Dzisiaj rano wznowiono akcję ratowniczą. Służby nieustannie sprawdzają teren żwirowni, mając nadzieję na szybkie odnalezienie 30-letniego mężczyzny z Radzynia Podlaskiego.

Policja apeluje o rozsądek. Woda to żywioł!

W związku z tragicznymi wydarzeniami funkcjonariusze po raz kolejny przypominają o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas wypoczynku nad wodą. Wystarczy moment dekoncentracji, zbytnia pewność siebie lub niewłaściwa ocena własnych umiejętności, by doszło do nieszczęścia. Funkcjonariusze proszą o zachowanie zdrowego rozsądku oraz stosowanie się do elementarnych zasad bezpieczeństwa nad wodą.

- Pamiętajmy, że woda to żywioł. Zachowujmy czujność i dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych. Korzystajmy tylko ze strzeżonych kąpielisk. Pamiętajmy, że dno może być nierówne i niebezpieczne. Nie wchodźmy do wody po alkoholu. Sprawujmy stały nadzór nad kąpiącymi się dziećmi

- dodała aspirant Katarzyna Gągolińska.