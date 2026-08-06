Zagraniczni turyści ruszyli do Lublina. Jedna narodowość wyraźnie dominuje

Lublin odwiedziło 1,35 mln gości.

Ruch turystyczny wzrósł o 4 proc.

Liczba zagranicznych gości wzrosła o 39 proc.

Najwięcej zagranicznych turystów przyjechało z Wielkiej Brytanii.

Dane o ruchu turystycznym opracowane przez Lokalną Organizację Turystyczną Metropolia Lublin na podstawie danych geolokalizacyjnych przekazała w komunikacie prasowym w środę Beata Pietryczuk z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

Od stycznia do czerwca 2026 r. do Lublina przyjechało 1,35 mln gości, co stanowi wzrost o 4 proc. względem I półrocza 2025. Większość z nich - 737 tys. - stanowią turyści krajowi. „Wśród nich królują mieszkańcy Mazowsza i Warszawy (45,73 proc.). W ciągu ostatnich trzech lat ich liczba podwoiła się do poziomu niemal pół miliona osób” – podała Pietryczuk.

Z regionu lubelskiego stolicę województwa odwiedziło ponad 300 tys. osób, z województwa małopolskiego było 37 tys. gości, z podlaskiego - 33,5 tys., a ze śląskiego - 29 tys.

Autor: Shutterstock Lublin stolicą wschodniej Polski

Turystów z zagranicy w pierwszym półroczu do Lublina przybyło 608 tys., co oznacza wzrost o 39 proc. względem analogicznego okresu ub. roku. Najczęściej nocowali w Lublinie turyści z Wielkiej Brytanii (15 tys.), Ukrainy (14,5 tys.), Izraela (9,7 tys.), Niemiec (8,9 tys.), Włoch (4,8 tys.). Lublin odwiedzili też m.in. Amerykanie, Holendrzy, Hiszpanie, Czesi, Słowacy, Chińczycy i Emiratczycy.

Wzrosła też liczba osób pozostających w Lublinie dwa dni z noclegiem. W pierwszym półroczu 2026 było to 237,8 tys. osób, co oznacza wzrost o 56 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Ponad 950 tys. turystów przy okazji pobytu w Lublinie odwiedzało też inne miejsca w województwie lubelskim.

W ocenie prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka coraz większe zainteresowanie Lublinem to efekt konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju miasta oraz budowania atrakcyjnej oferty dla turystów. „Inwestujemy nie tylko w infrastrukturę, ale również w kulturę, sport i wydarzenia o międzynarodowej randze, które wzmacniają rozpoznawalność Lublina” – podkreśla Żuk cytowany w komunikacie.

W 2025 roku Lublin odwiedziło ponad 2,2 mln turystów z Polski i zagranicy, co oznaczało 15-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wśród najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Lublinie znalazły się m.in. Stare Miasto, Plac Litewski z fontanną multimedialną, Ogród Saski, Zamek Lubelski. Goście zagraniczni często zwiedzają Państwowe Muzeum na Majdanku i dawną szkołę rabinacką - Jeszywas Chachmej Lublin.