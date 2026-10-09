Z domu zostały gruzy. Zginął 75-latek, jego żony i syna nie było w środku

Zgłoszenie o zawaleniu domu wpłynęło do strażaków o godz. 12.10.

Policja podejrzewa, że budynek został zniszczony wskutek wybuchu.

Podczas akcji odnaleziono ciało 75-letniego mężczyzny.

Mieszkał on z żoną i synem, których w chwili zdarzenia nie było w domu.

Zgłoszenie o zawaleniu budynku mieszkalnego wpłynęło do parczewskich strażaków o godz. 12.10. Na miejsce skierowano początkowo dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz dwa zastępy ochotniczych straży pożarnych. Policja przekazała, że do całkowitego zniszczenia domu jednorodzinnego najprawdopodobniej doprowadził wybuch. Dokładne przyczyny i okoliczności tragedii nie zostały jeszcze ustalone.

Strażacy najpierw ugasili zarzewia ognia, a następnie rozpoczęli odgruzowywanie i przeszukiwanie terenu. Podczas prowadzonych działań odnaleziono ciało 75-letniego mężczyzny, który był członkiem mieszkającej tam rodziny.

Mężczyzna zajmował dom wspólnie z żoną i synem. W momencie zdarzenia oboje znajdowali się poza budynkiem.

Specjalistyczna grupa i dron na miejscu tragedii

Ze względu na skalę zniszczeń poproszono o skierowanie Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z Chełma. Do Miłkowa-Kolonii przyjechał również zastępca komendanta powiatowego PSP w Parczewie oraz operator drona.

Na miejsce wezwano Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pracownicy PGE mieli natomiast odłączyć przyłącze elektryczne.

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W działania zaangażowano Grupę Operacyjną Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego, Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą z JRG Chełm, cztery zastępy PSP i siedem zastępów OSP. Na miejscu obecni byli również policjanci oraz zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Do usuwania gruzów wezwano ciężki sprzęt: ciągnik rolniczy z ładowaczem czołowym oraz koparko-ładowarkę. Policjanci ustalają okoliczności tej tragedii.

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