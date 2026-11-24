Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 46-letnia mieszkanka gminy Janowiec nie obserwowała należycie drogi. Uderzyła w zaporę ustawioną na pasie ruchu, na którym prowadzono prace, a potem potrąciła 60-letniego mieszkańca Bytomia.

Mężczyzna doznał poważnych obrażeń. Najpierw trafił do szpitala w Puławach, a następnie został przetransportowany do placówki w Lublinie. Badanie wykazało, że kierująca była trzeźwa. Ze względu na obrażenia poszkodowanego nie można było sprawdzić, czy był pod wpływem alkoholu.

Szczegółowe okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśniają policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Puławach. Funkcjonariusze apelują o ostrożność, zwłaszcza w rejonie prowadzonych robót. Mokra lub oblodzona nawierzchnia, opady i szybko zapadający zmrok mogą ograniczać widoczność oraz wydłużać drogę hamowania.