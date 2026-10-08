Eksplozja zrównała z ziemią dom jednorodzinny. Pod gruzami mogą być ludzie

Na miejscu tragedii działają obecnie znaczne siły policji oraz straży pożarnej. Ratownicy zabezpieczyli zniszczony obszar i prowadzą wnikliwe przeszukanie pogorzeliska, starając się jednocześnie poznać dokładne przyczyny tego dramatycznego incydentu.

Kluczowym celem prowadzonych działań jest potwierdzenie, czy w momencie eksplozji wewnątrz znajdowali się mieszkańcy. Mundurowi nie wykluczają scenariusza, że pod zwałami betonu i cegieł mogą tkwić poszkodowani, choć na ten moment brakuje oficjalnego potwierdzenia takich informacji.

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W związku z trwającą operacją ratowniczą, trasa w okolicy zawalonego budynku została zamknięta dla ruchu. Funkcjonariusze wyznaczyli alternatywne trasy i kierują pojazdy na objazdy.