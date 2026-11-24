Gra Monopoly, której sprzedano grubo ponad 300 mln sztuk w ponad 100 krajach świata powstała 1935 roku w Stanach Zjednoczonych. Twórcą był Charles Darrow, który jako sprzedawca grzejników w okresie Wielkiego Kryzysu stracił pracę. - Dorabiał przez sprzedawanie gier planszowych. W dojściu do wielkiej fortuny pomogło mu jednak sporo szczęścia. Ludzie w latach 30-tych mieli ciężką sytuację majątkową. Żyli z dnia na dzień i obawiali się o utratę pracy - pisze Karol Badowski w portalu DNA Rynków - Odskocznią od tego ponurego życia było właśnie Monopoly. Gra, w której mogli dorobić się wielkiego majątku. Kupować hotele, nabywać posiadłości i stawać się prawdziwymi bogaczami. Coś, co w prawdziwym życiu było dla nich nieosiągalne.

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Darrow sprzedał po jakimś czasie swoje dziecko za sześciocyfrową sumę i do końca życia nie musiał martwić się o pieniądze - prawie jak w grze właściciel najdroższych parceli w najdroższym państwie, który postawił tam hotele. Pomysł na „Monopoly“ zapożyczył od Elizabeth Magie, która w 1904 roku opatentowała grę The Landlord's Game. Magie nie miała zamiaru zapewniać ludziom rozrywki.

- Nadrzędnym celem było udowodnienie teorii ekonomicznej Henry'ego George'a. Zgodnie z tą teorią cała ziemia powinna należeć do państwa, a dochód z opłat czynszowych powinien trafiać do budżetu. Miało to w zamierzeniu usunąć nierówności społeczne. W sumie to dosyć zabawne, że prototyp gry stworzonej przez przeciwników wolnego rynku, ostatecznie przejęli wolnorynkowcy i zaczęli na tym zarabiać - dodaje Badowski.

Grę Polacy znali już za czasów PRL: Eurobusiness na początku lat osiemdziesiątych i Fortuna wydana kilka lat później święciły triumfy. Kilka dni temu miała miejsce premiera lubelskiej odsłony Monopoly, gdzie znajdują się same świetnie znane Lublinianom miejsca: Brama Krakowska, Krakowskie Przedmieście, Stare Miasto, Dworek Kościuszków, Lubelska Trasa Podziemna, Plac Rybny, Poidełko z Koziołkiem, Stokrotka Supermarket, Zalew Zemborzycki, Park Ludowy, Ogród Saski.

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– Na planszy znalazło się wiele obiektów związanych z lubelską kulturą, a także mnóstwo lubelskich ciekawostek i smaczków z lubelskiej gwary dzięki temu Monopoly Lublin to nie tylko gra, ale też sposób na promocję naszego miasta, jego historii i dziedzictwa – informuje Centrum Inspiracji Turystycznej (mieści się na Starym Mieście) , gdzie można nabyć własny egzemplarz. A właściwie można będzie, gdyż pierwszy nakład rozszedł się w ciągu jednego dnia.

Lublin dołączył do miast takich jak np. Poznań, Katowice czy Warszawa, Kraków i Białystok. W 2011 roku natomiast Kozi Gród znalazł się w gronie 22 miast w edycji Monopoly Polska.

Premiera gry Monopoly Szczecin