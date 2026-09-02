Youtuber oskarżony o przesyłanie 13-latce materiałów pornograficznych

Sędzia z Sądu Rejonowego Lublin-Zachód na początku procesu zadecydowała, że z uwagi na dobre obyczaje i ważny interes prywatny pokrzywdzonej rozprawa będzie się toczyć z wyłączeniem jawności. O wyłączenie jawności wnioskowała obrona, argumentując, że podczas składania wyjaśnień może dojść do ujawnienia „istotnych elementów relacji” oskarżonego z pokrzywdzoną. – Sprawa dotyczy jego zachowania sprzed 12 lat. Mój klient wtedy miał 19 lat i do końca nie był świadomy, ile lat ma pokrzywdzona. W tym czasie nie dopuścił się żadnych czynów karalnych, zmienił zupełnie swoje postępowanie – powiedział adwokat Mariusz Janiga. Dodał, że jego klient nie publikuje już treści w internecie.

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Śledztwo w sprawie działalności oskarżonego Prokuratura Okręgowa w Lublinie wszczęła na podstawie zeznań świadka, który trzy lata temu opublikował w internecie film, z którego wynikało, że znany pod pseudonimem Vojtaz youtuber Wojciech K. w 2014 r. dopuścił się prezentowania treści pornograficznych małoletniej dziewczynie.

Prokuratura ustaliła, że 13-latka poznała Wojciecha K. przez internet w 2014 r. podczas wspólnych nagrań materiałów wideo z popularnej gry, do których uczestnicy podkładali dubbing, a gotowe filmy publikowali w znanym serwisie muzycznym. Początkowe rozmowy na czacie grupowym z czasem przeniosły się na grunt prywatny.

Zdaniem śledczych materiał dowodowy wykazał, że oskarżony miał pełną świadomość wieku dziewczyny, bo otwarcie mówiła o tym, że uczęszczała do ósmej klasy szkoły podstawowej oraz na jej profilu na platformie internetowej widniała ikona informująca o wieku – początkowo 13, a następnie 14 lat.

Według prokuratury youtuber przesyłał – od 3 lipca do 18 listopada 2014 r. – małoletniej przez internet materiały o charakterze pornograficznym. „W celu zaspokojenia własnego popędu płciowego oskarżony transmitował oraz przesyłał zdjęcia przedstawiające obnażone swoje narządy płciowe oraz utrwalone czynności seksualne, w tym akty autoseksualne (masturbację)” – napisała prokuratura w komunikacie.

W trakcie śledztwa pokrzywdzona potwierdziła te ustalenia i przyznała, że na przełomie lat 2013-2014 musiała korzystać z pomocy psychologicznej. Podejrzany nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i w trakcie śledztwa odmówił składania wyjaśnień. Nie był wcześniej karany. W ocenie biegłych z zakresu psychiatrii i seksuologii był w pełni poczytalny.

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