Zmiana czasu na zimowy. Tego dnia przestawimy zegarki

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-09-02 5:53

Przestawianie zegarków dwa razy w roku to już standard, a lada moment ponownie to zrobimy i tym razem pośpimy godzinę dłużej. Kiedy dokładnie nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy w 2026 roku? I - co ważne - czy będzie to już ostatni raz?

Dłoń osoby przesuwającej wskazówkę zegara na godzinę drugą. O zmianie czasu na zimowy przeczytasz w Eska Lublin.
Autor: Kojiz Foto/ Shutterstock Ręka przestawiająca wskazówki zegara, cofając je z godziny 3:00 na 2:00, symbolizuje zbliżającą się zmianę czasu na zimowy. W tle rozmyta sylwetka osoby siedzącej przy komputerze, odzwierciedlająca pracowników zmian nocnych. Dowiedz się więcej o zmianie czasu i wynagrodzeniach na portalu Super Biznes.

Zmiana czasu 2026

Rozpoczął się wrzesień, więc lada moment powitamy oficjalnie jesień. To oznacza, że dni zaczną robić się krótsze, więc przestawimy zegarki, tak jak robimy to od lat. Kiedy dokładnie pośpimy godzinę dłużej? Zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi w tym roku w nocy z 24 na 25 października. Właśnie wtedy wskazówki cofniemy z godziny 3:00 na 2:00 i wydłużymy sen o godzinę. 

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Przestawianie zegarków w tym roku wcześniej

Co ciekawe, w tym roku wskazówki zegarów przestawiamy wcześniej, bowiem w 2025 r. robiliśmy to w noc z 25 na 26 października, a tym razem dzieje się to w noc z 24 na 25 października. Pamiętajcie, by tego dnia nie przyjść np. do pracy o złej porze!

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Kiedy koniec zmian czasu?

Niestety na ten moment nie ma ustalonej daty zakończenia zmiany czasu. W 2026 r. nadal obowiązuje zasada, którą znamy sprzed lat. Co prawda, Unia Europejska od kilku lat rozważa rezygnację ze zmian czasu, ale państwa członkowskie nie osiągnęły porozumienia, więc system nadal funkcjonuje.

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Zmiana czasu a zdrowie

Zmiana czasu to nie tylko konieczność przestawienia zegarków. Dla części osób oznacza również kilka dni gorszego samopoczucia. Organizm potrzebuje czasu, aby dostosować się do nowego rytmu dobowego, dlatego po zmianie czasu możemy odczuwać większe zmęczenie, problemy z koncentracją czy trudności z zasypianiem.

Jednym z najczęściej wskazywanych skutków zmiany czasu są właśnie zaburzenia snu. Mogą pojawić się trudności z zasypianiem, wcześniejsze wybudzanie czy uczucie niewyspania. W konsekwencji następnego dnia możemy mieć mniej energii, problemy z koncentracją i większą senność.

U większości zdrowych osób skutki zmiany czasu są przejściowe i organizm stosunkowo szybko przyzwyczaja się do nowego rytmu. Warto jednak pamiętać, że regularne zaburzenia rytmu dobowego nie są dla organizmu obojętne.

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