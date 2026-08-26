Wielkie zmiany w szkołach od 1 września 2026 roku

1 września 2026 roku zacznie obowiązywać rozporządzenie ministra zdrowia z 16 lutego 2026 roku dotyczące żywienia dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. Nowe regulacje zastąpią przepisy obowiązujące od 2016 roku.

Zmiany obejmą zarówno produkty sprzedawane w szkolnych sklepikach i automatach, jak i posiłki przygotowywane w stołówkach. Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że celem jest przede wszystkim ograniczenie dostępu dzieci do wysoko przetworzonej żywności o niskiej wartości odżywczej i promowanie zdrowszych nawyków. W nowych zasadach uwzględniono również elementy tzw. diety planetarnej, w której większą rolę odgrywają produkty pochodzenia roślinnego.

Te produkty znikną ze szkół

Nowe przepisy wprowadzają zamknięty katalog grup produktów, które mogą być sprzedawane uczniom na terenie placówek. Oznacza to, że nie każdy produkt, który do tej pory można było znaleźć w sklepiku czy automacie, pozostanie w sprzedaży. Poszczególne artykuły muszą też spełniać określone wymagania dotyczące m.in. zawartości cukru, tłuszczu i soli. Spis produktów, których od 1 września nie zobaczymy w szkołach zamieszczamy poniżej.

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Te produkty znikną ze szkolnych sklepików [LISTA]

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Co będzie można kupić w szkolnym sklepiku od 1 września 2026?

Lista produktów dopuszczonych do sprzedaży pozostaje całkiem szeroka. W sklepikach nadal będą mogły pojawiać się m.in. kanapki, sałatki, surówki, pieczywo, mleko i wybrane produkty mleczne, napoje roślinne, produkty zbożowe, warzywa i owoce.

Dozwolone będą także m.in. orzechy i nasiona bez dodatku cukru, słodzików i soli, odpowiednie suszone owoce i warzywa, soki, przeciery i musy, woda, bezcukrowe gumy do żucia oraz wspomniana gorzka czekolada.

Rewolucja także na szkolnych stołówkach. Mniej mięsa

Zmiany nie kończą się na sklepikach. Nowe wymagania będą widoczne również na talerzach uczniów korzystających ze szkolnych stołówek. Jedną z najbardziej zauważalnych zmian będzie większy udział potraw roślinnych.

Potrawy mięsne w ramach obiadu mają być podawane nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Co najmniej raz w tygodniu w obiedzie ma natomiast pojawić się potrawa przygotowana na bazie nasion roślin strączkowych bez dodatku produktów odzwierzęcych. Przynajmniej dwa razy w tygodniu zupy mają być przygotowywane na wywarze warzywnym.

Większą rolę mają odgrywać również pełnoziarniste produkty zbożowe, warzywa i inne produkty pochodzenia roślinnego. Resort zwraca także uwagę na wykorzystywanie produktów sezonowych i – w miarę możliwości – lokalnych.