Akt oskarżenia w sprawie „Vojtaza”. Youtuber miał prezentować treści pornograficzne małoletniej

Do tych zdarzeń miało dojść w 2014 roku, a sprawa wyszła na jaw po opublikowaniu w serwisie Youtube, w 2023 roku, zeznań świadka.

W toku śledztwa ustalono, że pokrzywdzona A. G. poznała Wojciecha K. przez internet, mając wówczas 13 lat. Do kontaktu doszło podczas wspólnych nagrań materiałów wideo z gry Minecraft, do których uczestnicy podkładali dubbing, a gotowe filmy publikowali w serwisie YouTube. Sesje nagraniowe odbywały się przy użyciu komunikatora głosowego TeamSpeak oraz prywatnego serwera gry. Początkowe rozmowy na czacie grupowym z czasem przeniosły się na grunt prywatny. Zgromadzony materiał dowodowy wykazał, że oskarżony miał pełną świadomość wieku pokrzywdzonej. Małoletnia otwarcie mówiła o tym, że uczęszcza do ósmej klasy szkoły podstawowej. Ponadto na platformie TeamSpeak przy jej profilu widniała jednoznaczna ikona informująca o wieku – początkowo „13”, a następnie „14” – relacjonuje Mówił Marcin Kozak, rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Śledczy ustalili, że między 3 lipca a 18 listopada 2014 roku Wojciech K. przesyłał pokrzywdzonej za pośrednictwem aplikacji Snapchat oraz Messenger materiały o charakterze pornograficznym.

W celu zaspokojenia własnego popędu płciowego oskarżony transmitował oraz przesyłał zdjęcia przedstawiające obnażone swoje narządy płciowe oraz utrwalone czynności seksualne, w tym akty autoseksualne (masturbację). Pokrzywdzona potwierdziła te okoliczności w toku przesłuchania, wskazując jednocześnie, że w związku z traumatycznymi doświadczeniami wywołanymi tymi zdarzeniami, na przełomie lat 2013–2014 musiała korzystać z pomocy psychologicznej – dodaje Kozak.

Znane są już wyniki ekspertyz, które wydali powołani w sprawie biegli. Wojciech K. nie może zasłaniać się niepoczytalnością, jego stan zdrowia psychicznego nie jest przeszkodą w postępowaniu.

Wojciech K. nie przyznaje się do winy. „Vojtazowi” grożą teraz 3 lata więzienia.

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